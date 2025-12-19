Agricultores europeos protestan en Bruselas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Agricultores europeos protestan en Bruselas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo el jueves 18 de diciembre de 2025 a los líderes europeos que la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) se pospondrá hasta enero. El pacto estaba previsto para sellarse el sábado 20 en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, pero se aplazó principalmente por la oposición y presión ejercidas por Francia e Italia para buscar mayor protección para el sector agrícola. "Es de enorme importancia que obtengamos luz verde", expresó.

El acuerdo, que se viene negociando desde hace más de 25 años, permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, quesos, vinos y licores a Sudamérica, a cambio de facilitar el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel y soja a Europa. Sin embargo, los agricultores europeos afirman que la actividad agrícola arrastra una crisis de años y responsabilizan a la UE de debilitar la viabilidad económica del campo mediante acuerdos comerciales con el Mercosur y posibles recortes al presupuesto de la Política Agrícola Común.

¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

Óscar Maúrtua, jurista y exministro de Relaciones Exteriores del Perú, indicó a La República que los productos de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, miembros del Mercosur, representan una "competencia desleal" para los agricultores europeos por factores como la asimetría en estándares, los costos de producción y el impacto ambiental. También sostuvo que, a diferencia de América Latina, los productores de la Unión Europea "deben cumplir con normativas ambientales, sociales y de bienestar animal extremadamente estrictas bajo el Pacto Verde Europeo".

Los agricultores franceses temen que el pacto promueva una competencia desleal por el flujo de productos más baratos procedentes de América Latina. "Denuncian que en el Mercosur se utilizan pesticidas (como el glifosato en la soja o sustancias prohibidas en la UE para el azúcar) y prácticas que ellos tienen vedadas", explicó Maúrtua. Eso, según el analista, abarataría los costos sudamericanos.

Precisó que la "vasta escala de las explotaciones en países como Brasil y Argentina permite producir carne, soja y azúcar a precios mucho más bajos que las granjas familiares europeas". "Existe un fuerte rechazo a importar productos vinculados a la deforestación de biomas críticos como el Amazonas o el Cerrado. Aunque la UE ha aprobado una nueva ley de deforestación (EUDR) para finales de 2025, los agricultores dudan de su efectividad en el control de las importaciones", informó.

¿Firmarán el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur?

Von der Leyen confía en que reunirá el respaldo político necesario para firmar en enero el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. "Tenemos que librarnos de nuestras sobredependencias (…) Solo es posible con una red de acuerdos de libre comercio y Mercosur desempeña un papel central; es potencialmente un mercado de 700 millones de consumidores, países con visiones similares que quieren comerciar juntos", declaró desde Bruselas. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron advirtió que no respaldaría el acuerdo si no existen garantías más sólidas para los agricultores franceses. A esa posición se sumaron Italia, Polonia y Hungría.

Por eso, el exfuncionario Maúrtua considera que la firma del acuerdo "es incierta". "Francia e Italia lideran un bloque de rechazo que exige la inclusión de 'cláusulas espejo', que obliguen al Mercosur a producir bajo las mismas reglas que la UE, así como salvaguardias automáticas en caso de crisis de mercado", dilucidó.

Desde Sudamérica, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que, si el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea no se aprueba "ahora", no se concretará "mientras sea presidente". Asimismo, el presidente español Pedro Sánchez resaltó la relevancia del acuerdo y opinó que es el momento de culminar una negociación que ha requerido "demasiada paciencia". "Europa necesita ese acuerdo y el mundo necesita que Europa tenga esa capacidad de llegar a acuerdos comerciales con otras economías", apostilló.

El aplazamiento supone un revés para la Comisión Europea, Alemania, España y los países nórdicos, que deseaban que el acuerdo se rubricara en los próximos días. Para cerrar el pacto, se requiere el aval del 55 % de los países, que en conjunto representen al menos el 65 % de la población de la Unión Europea. Fuentes diplomáticas aseguraron a AFP que el acuerdo entre la UE y Mercosur se firmaría el próximo 12 de enero en Paraguay.

Protesta masiva en Bruselas

Los agricultores europeos se oponen rotundamente al pacto y, como muestra del rechazo, organizaron el jueves 18 una multitudinaria protesta en el centro de Bruselas, donde bloquearon la ciudad con tractores. La manifestación ocurrió mientras los líderes europeos se reunían en la capital belga para debatir sobre política comercial y agrícola.

Los protestantes cuestionaron las políticas del bloque al considerar que ponen "en riesgo" al sector primario de la región y la soberanía alimentaria europea. Durante las protestas masivas, lanzaron bombas de humo y papas contra las fuerzas del orden. No obstante, la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua a presión.

Los reclamos no se limitaron únicamente al acuerdo con Mercosur, sino también a las tasas sobre los fertilizantes y a la reforma de la Política Agrícola Común, que supondría un recorte de alrededor del 22 % respecto al presupuesto actual. "Estamos aquí para decir no al Mercosur. Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura", declaró a AFP el ganadero belga Maxime Mabille, quien acusó a Ursula von der Leyen de intentar "imponer el acuerdo".

Asimismo, los agricultores europeos acusan a los países del Mercosur de no respetar las normativas medioambientales y sociales que rigen en la UE y sostienen que así los latinoamericanos pueden vender productos a menor precio.