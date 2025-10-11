HOYSuscripcion LR Focus

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

"La paz se va a lograr por la fuerza en Venezuela", afirma mano derecha de Maria Corina Machado

Magallí Meda, exjefa de campaña de María Corina Machado, subrayó la gravedad del 'sistema criminal' que impera en Venezuela y la necesidad de emplear la fuerza para alcanzar la paz.

Magalli Meda celebró que María Corina Machado haya conseguido el premio Nobel de la Paz.
Magalli Meda celebró que María Corina Machado haya conseguido el premio Nobel de la Paz. | Foto: AFP

Magallí Meda, antigua jefa de campaña de Maria Corina Machado, defendió la 'fuerza' como una vía para lograr la paz en Venezuela en una entrevista con AFP, después de que la lidereza opositora fuera premiada con el Nobel de la Paz.

"Aquí nadie duda el nivel del sistema criminal que estamos enfrentando. Y para enfrentar eso tú necesitas fuerzas. O sea, aquí la paz se va a lograr por la fuerza y esa es una verdad", dijo la mano derecha de Maria Corina Machado.

La líder opositora recibió el anuncio del premio en la clandestinidad y lo dedicó al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ve como un aliado para lograr la salida de Nicolás Maduro.

"Eso es lo que representa el presidente Donald Trump, eso es lo que representan los aliados de América y de Europa", aseguró Meda, quien se encuentra en Estados Unidos tras escapar en una operación secreta de su asilo en la embajada de Argentina.

Donald Trump también aspiraba al Nobel por haber negociado un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. La Casa Blanca estimó que el comité tomó una decisión que puso la política por encima de la paz.

Meda se refugió en la embajada en marzo de 2024 y permaneció allí por más de un año, luego de que las autoridades ordenaran su arresto por estar vinculada con "acciones desestabilizadoras" de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Se fue en mayo de 2025 junto a otros cinco compañeros que también permanecían en la sede diplomática. Se niegan a revelar detalles de su salida.

"Este Premio Nobel de la Paz, aparte de que es una de una gran alegría para Venezuela, que le hace falta, que le hace falta, es una gran herida a la columna vertebral de un sistema criminal", indicó Meda.

