HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Incendio consume más de 30 viviendas en SJM
Incendio consume más de 30 viviendas en SJM     Incendio consume más de 30 viviendas en SJM     Incendio consume más de 30 viviendas en SJM     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

República Dominicana (4,3%) sería el segundo país con un gran crecimiento económico en 2026, según Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe.

Este país de América Latina sería el único en tener un crecimiento económico mayor a 20% en 2026.
Este país de América Latina sería el único en tener un crecimiento económico mayor a 20% en 2026. | Composición LR

El Banco Mundial ajustó sus proyecciones de crecimiento económico para América Latina y el Caribe, con una expectativa de un 2,3% de crecimiento en 2025 y 2,5% en 2026. A pesar de enfrentar desafíos como la inflación persistente, la deuda creciente y la incertidumbre global, la región muestra señales de recuperación, especialmente en algunos países.

El informe resalta que, en términos de crecimiento económico, algunas naciones destacarán, mientras que otros seguirán enfrentando dificultades. Un pequeño país liderará la región en términos de expansión económica para 2026 tras destacar con un impresionante aumento en su PIB, mientras que otros experimentarán una desaceleración en su ritmo de crecimiento.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estos 2 países de América Latina serían ricos y potencias del mundo en 2050, según PwC: en top 7 con EE.UU. y China

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina con mayor crecimiento económico en 2026?

El país de América Latina con mayor crecimiento económico proyectado para 2026 es Guyana, que se espera crezca un 22,4%. Este fenómeno se debe en gran parte a la expansión de su industria energética, impulsada por la explotación de grandes reservas de petróleo en el país. La creciente inversión extranjera y los altos precios del crudo son factores clave que seguirán impulsando la economía guyanesa.

Este crecimiento coloca a Guyana muy por encima de las economías más grandes de la región, como Brasil, Chile y México, que experimentarán un ritmo de crecimiento mucho más moderado. La diversificación de su economía y el enfoque en la explotación de recursos naturales continúan posicionando a la nación guyanesa como un líder económico en el corto plazo, aunque su sostenibilidad dependerá de la estabilidad global y de la evolución de sus sectores productivos.

Tabla del crecimiento de los países de América Latina y el Caribe en 2025 y 2026. Foto: Bloomberg<br>

Tabla del crecimiento de los países de América Latina y el Caribe en 2025 y 2026. Foto: Bloomberg

PUEDES VER: El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

lr.pe

Los otros países con mayores crecimientos económicos en 2026

Junto a Guyana, otros países que se destacan por sus altos crecimientos económicos en 2026 incluyen:

  • República Dominicana (4,3%)
  • Panamá (4,1%)
  • Argentina (4%)
  • Paraguay (3,7%)
  • Guatemala (3,7%)
  • Surinam (3,4%)
  • Nicaragua (3%)
  • San Vicente y las Granadinas (2,9%)
  • Colombia (2,7%)

PUEDES VER: La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

lr.pe

Los países que tendrían desaceleración en su crecimiento económico en 2026

Por otro lado, algunos países de América Latina experimentarán una desaceleración en su crecimiento económico en 2026. Los que se encuentran entre los de menor expansión incluyen:

  • Trinidad y Tobago (0,3%)
  • México (1,4%)
  • Jamaica (1,6%)
  • Haití (2%)
  • Bahamas (2,1%)
  • Chile (2,2%)
  • Brasil (2,2%)
  • Uruguay (2,2%)
Notas relacionadas
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Estos 2 países de América Latina serían ricos y potencias del mundo en 2050, según PwC: en top 7 con EE.UU. y China

Estos 2 países de América Latina serían ricos y potencias del mundo en 2050, según PwC: en top 7 con EE.UU. y China

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

LEER MÁS
Javier Milei autoriza por decreto ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar ejercicios militares

Javier Milei autoriza por decreto ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar ejercicios militares

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
El mejor restaurante del mundo está en un país de Sudamérica, según ranking de Tripadvisor 2025: supera a Perú y Brasil

El mejor restaurante del mundo está en un país de Sudamérica, según ranking de Tripadvisor 2025: supera a Perú y Brasil

LEER MÁS
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Mundo

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025