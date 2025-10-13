Bonos Activos esto se sabe HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximos subsidios de Nicolás Maduro con aumento

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium

El Gobierno de Nicolás Maduro ya inició la entrega de los bonos del Sistema Patria correspondientes a octubre de 2025, como parte de sus políticas de apoyo económico dirigidas a los sectores más vulnerables. En este contexto, los montos han sido ajustados recientemente para contrarrestar los efectos de la inflación

En estos momentos, se encuentra activa la asignación del Bono Corresponsabilidad y Formación, y en los próximos días comenzará el pago del Bono de Guerra Económica.

Bonos Sistema Patria: ¿qué pago de octubre 2025 está activo HOY en Venezuela?

La entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación de octubre 2025 ya inició desde el lunes 13 a través del Sistema Patria, de acuerdo con lo reportado por medios oficiales como la cuenta de Telegram de Canal Patria Digital y la plataforma Bonos Protectores Social al Pueblo en X (anteriormente conocida como Twitter).

En esta jornada, el monto otorgado fue de 21.480 bolívares, lo que equivale a unos 110 dólares, conforme al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de octubre 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Ejecutivo nacional, encabezado por Nicolás Maduro, dará inicio a la entrega de estos bonos mediante la plataforma del Sistema Patria:

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?