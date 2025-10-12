HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nuevo centro comercial de lujo contará con inversión de US$585 millones: tendrá hotel, laguna artificial y más de 300 tiendas en Colombia

El megaproyecto de Kristal Malls incluirá la primera laguna cristalina de acceso público en Colombia que utiliza la tecnología Crystal Lagoons.

Nuevo Centro Comercial contará con una inversión de US$585 millobes: Kristal Malls | Fuente: Arquitectura y concreto

El centro comercial Kristal Malls tiene como objetivo ser más que un simple centro de compras: busca consolidarse como un destino de experiencias y estilo de vida. Este nuevo mall de Sudamérica está ubicado en Azul de Arenas, Cartagena, Colombia, y será el más grande del país. Este megaproyecto, que cuenta con una inversión de US$585 millones, tiene como propósito revolucionar la industria al transformar la experiencia tradicional de compras en el primer “shopping resort” del país, un concepto que ya se ha implementado en ciudades como Miami, Cancún y Dubái. Esta propuesta no solo apunta a ser un centro comercial, sino también un destino residencial y turístico integral.

El nuevo mall, de una dimensión de más de 2 millones de metros cuadrados, contará con más de 300 locales comerciales, amplias áreas verdes, un hotel de lujo, zonas residenciales y una gran laguna artificial de más de 20.000 metros cuadrados, donde se podrán practicar actividades como kayak, natación, paddle y otras disciplinas acuáticas. Estará ubicado frente a la zona turística de playa Manzanillo del Mar y a pocos minutos de la autopista Vía al Mar. Ofrecerá a sus visitantes la posibilidad de vivir, hospedarse, hacer compras y trabajar en un mismo lugar.

Kristal Malls: el nuevo centro comercial de lujo en Cartagena que redefine el retail en Colombia

El Megaproyecto Kristal Malls, impulsado por las firmas AED, Crystal Lagoons y Arquitectura & Concreto, propone un centro comercial de lujo. El desarrollo incluirá un hotel boutique de alta gama, con entre 150 y 180 habitaciones, y más de 70.000 metros cuadrados destinados al comercio, con una mezcla de marcas nacionales e internacionales, zonas gastronómicas, cines, clínicas estéticas y espacios de coworking.

En la zona residencial, destacan proyectos como Kristal Blu y BluVille, conjuntos habitacionales con acceso exclusivo a la laguna y servicios tipo resort. Además, el complejo aspira a obtener la certificación LEED Gold, incorporando paneles solares y sistemas de recolección de aguas pluviales. La laguna artificial cristalina, que incluirá tecnología Crystal Lagoons, por su parte, utilizará una tecnología que reduce hasta en 50% el consumo de agua frente a una piscina convencional y requiere un uso mínimo de productos químicos, reforzando el compromiso ambiental del proyecto.

De acuerdo con declaraciones de Jorge Perdomo, gerente de proyectos de Arquitectura & Concreto, al medio El Colombiano, Kristal Malls contará con la única laguna cristalina del país a la que los visitantes podrán acceder mediante el pago de un abono.

