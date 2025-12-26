El último lunes 22 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un nuevo lote de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Entre estos archivos se encuentran correos electrónicos que hacen referencia a "chicas" en el contexto de un viaje a Perú por parte del expríncipe Andrés de Inglaterra.

Los documentos incluyen intercambios de mensajes entre Ghislaine Maxwell, quien fuera pareja y socia de Epstein, y otra persona conocida bajo el alias "El Hombre Invisible", quien está asociado a dos direcciones de correo electrónico registradas en la guía telefónica de Epstein, con el nombre de "Duque de York", título nobiliario que perteneció a Su Alteza Real.

El empresario peruano que aparece en la lista de Epstein

Un correo que data del 27 de febrero de 2002, revela que Maxwell recibió un mensaje de una dirección perteneciente al empresario trujillano Juan Esteban Ganoza Temple, hijo de Guillermo Ganoza Vargas, fundador del Concurso Nacional de Marinera. En el correo, el connacional le habla sobre los planes para Andrés en el Perú, como una visita a las líneas de Nazca y actividades como paseos a caballo o almuerzos en restaurantes. Luego, Maxwell añade. "Acabo de darle a Andrew tu número de teléfono". El príncipe respondió que trataría de llamarlo ese mismo día.

Al final del mensaje, Ganoza pregunta: “Sobre las niñas… ¿Cuántos años tienen? Dudo que encuentre a alguien aquí, pero podemos intentarlo”, detalla la BBC. Maxwell reenvió este correo a "El Hombre Invisible", acompañado del mensaje: “¿Qué piensas?”. Un día después, el 28 de febrero, Andrés respondió desde otra cuenta de correo, registrada también en la guía de Epstein. “En cuanto a las chicas, bueno, ¡eso lo dejo completamente en tus manos y en las de Juan Esteban!”.

Finalmente, el 3 de marzo de 2002, la socia de Epstein reenvió otro mensaje a la misma dirección. “Pensé que te gustaría ver lo que le envié” y luego continúa: “Un poco de turismo, un poco de turismo con dos patas (léase inteligente, bastante divertido y de buena familia) y será muy feliz". Maxwell agrega. "Sé que puedo contar contigo para que lo pase genial y que solo le presentarás a amigos en quienes confíes para que sean amables, discretos y divertidos. No quiere leer sobre ningún viaje en los periódicos, a quién o qué vio”.

Ganoza fue mencionado por Anonymous en 2020

En enero de 2024, gracias a una orden judicial, se hicieron públicos una serie de documentos que revelaron los nombres de personas vinculadas al caso Epstein. Entre esos nombres se encontraba el del empresario Juan Ganoza.

En esa ocasión, la jueza Loretta Preska autorizó la divulgación de cientos de documentos previamente sellados, como parte de una demanda civil interpuesta por Virginia Giuffre, quien fue víctima de los abusos cometidos por el magnate financiero.

La lista publicada incluía casi 200 nombres de personas relacionadas con Epstein, todas ellas mencionadas bajo pseudónimos. Sin embargo, el nombre del empresario nacional apareció por primera vez en junio de 2020, cuando fue incluido en la llamada "lista negra" del delincuente sexual, difundida por el grupo Anonymous.

Negó relación con delincuente sexual

Tras ello, en diálogo con América Noticias, Ganoza negó rotundamente cualquier vínculo con la red de pedofilia del financista estadounidense. Sin embargo, reconoció que hace décadas, durante su estadía en Estados Unidos, conoció a Maxwell: “La conocí en Nueva York, cuando vivía allá en los años 80”, explicó.

También afirmó nunca haber asistido a algunas de las reuniones organizadas por Jeffrey, ni mucho menos que fue parte de su infame lista de invitados. “Ella (Maxwell) se encargaba de su agenda, yo sé que he estado ahí como amigo de ella", comentó.

El empresario insistió en rechazar su participación en las fiestas del magnate. “Yo jamás he asistido a ninguno de estos eventos que son abominables para mí, deplorables completamente, y jamás he conocido la isla ni ninguna de sus reuniones”, concluyó.

La víctima del príncipe Andrés

El 10 de marzo de 2001, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell viajaron de Estados Unidos a Londres para pasar unos días en el apartamento del depravado sexual cerca de Hyde Park. Llevaron con ellos a Virginia Giuffre, una joven de 17 años, conocida como Jenna, el nombre con el que su familia la llamaba desde pequeña. Para ese entonces, ella ya era una presencia constante en sus eventos sociales.

En su libro, 'La Chica de Nadie: Memorias de Supervivencia ante Abusos y de Lucha por la Justicia', Giuffre relató. “Comenzó a masajearme los pies. Era la primera vez que alguien me hacía algo así, me dio cosquillas. Me puse nerviosa pensando que querría que le hiciera lo mismo. En mi recuerdo, todo ocurrió en menos de media hora”.

Cuando Maxwell le presentó a la joven al príncipe Andrés, le retó: "Adivina la edad de Jenna". El duque de York acertó: “Mis hijas son un poco más pequeñas que tú”, comentó para explicar su intuición. La exsocia de Esptein, en una broma que rozaba lo inapropiado, respondió: "Vamos a tener que intercambiarla pronto", aludiendo a cómo Virginia comenzaba a dejar atrás su juventud.

“Han pasado los años y he pensado mucho en cómo se comportó aquella noche. Fue lo suficientemente cordial, pero muy consciente de sus privilegios...”, recuerda la víctima. A la mañana siguiente, Jeffrey le entregó 15.000 dólares como recompensa y le dijo. “Lo has hecho muy bien. El príncipe se ha divertido”.

La perturbadora dupla Maxwell-Epstein

Ghislaine Maxwell fue detenida en julio de 2020, tras ser acusada de haber facilitado el abuso de menores por parte de Epstein. Se le señaló por reclutar y preparar a víctimas que, además, sabían que eran menores de edad. En diciembre de 2021, un jurado en Nueva York la encontró culpable de cinco de los seis cargos presentados, incluido el más grave: el de tráfico sexual de una menor. Como resultado, fue condenada a 20 años de prisión.

En diciembre de 2020, Sarah Ransome, una de las mujeres que se declaró víctima de Epstein, declaró a la BBC que Maxwell supervisaba a las jóvenes que estaban bajo el control del multimillonario. "Ghislaine controlaba a las chicas. Era como la madame", relató. "Ella era de los elementos básicos de la operación de tráfico sexual. "Ella sabía lo que le gustaba a Jeffrey. Con intimidación, ayudó a mantener sus estándares de Jeffrey", añadió.

Según las autoridades, Maxwell tenía su propio método para atraer a las chicas. Comenzaba acercándose a ellas lentamente, mostrando interés por sus vidas personales, invitándolas al cine o de compras, y luego las convencía de aceptar "ofertas" de Epstein, como viajes o educación, creando la sensación de que les debían algo. A partir de ahí, Maxwell continuaba con la fase “preparación”, que pasaba, entre otras cosas, por estar presente en los actos coitales que cometía Epstein.