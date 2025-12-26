HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

El empresario peruano que aparece en los archivos de Epstein y su presunta conexión con la visita del ex príncipe Andrés al Perú

A través de varios correos, Ghislaine Maxwell y el empresario trujillano, Juan Esteban Ganoza, hablan sobre los preparativos de un viaje a nuestro país por parte del príncipe Andrés, que involucraba reuniones con chicas.

Ghislaine Maxwell habría coordinado con Juan Esteban Ganoza la llegada del príncipe Andrés al Perú.
Ghislaine Maxwell habría coordinado con Juan Esteban Ganoza la llegada del príncipe Andrés al Perú. | Composición LR

El último lunes 22 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un nuevo lote de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Entre estos archivos se encuentran correos electrónicos que hacen referencia a "chicas" en el contexto de un viaje a Perú por parte del expríncipe Andrés de Inglaterra.

Los documentos incluyen intercambios de mensajes entre Ghislaine Maxwell, quien fuera pareja y socia de Epstein, y otra persona conocida bajo el alias "El Hombre Invisible", quien está asociado a dos direcciones de correo electrónico registradas en la guía telefónica de Epstein, con el nombre de "Duque de York", título nobiliario que perteneció a Su Alteza Real.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Los archivos revelados de Epstein que involucran a Donald Trump: documentos, fotos, correos, registros de vuelos y más

lr.pe

El empresario peruano que aparece en la lista de Epstein

Un correo que data del 27 de febrero de 2002, revela que Maxwell recibió un mensaje de una dirección perteneciente al empresario trujillano Juan Esteban Ganoza Temple, hijo de Guillermo Ganoza Vargas, fundador del Concurso Nacional de Marinera. En el correo, el connacional le habla sobre los planes para Andrés en el Perú, como una visita a las líneas de Nazca y actividades como paseos a caballo o almuerzos en restaurantes. Luego, Maxwell añade. "Acabo de darle a Andrew tu número de teléfono". El príncipe respondió que trataría de llamarlo ese mismo día.

Al final del mensaje, Ganoza pregunta: “Sobre las niñas… ¿Cuántos años tienen? Dudo que encuentre a alguien aquí, pero podemos intentarlo”, detalla la BBC. Maxwell reenvió este correo a "El Hombre Invisible", acompañado del mensaje: “¿Qué piensas?”. Un día después, el 28 de febrero, Andrés respondió desde otra cuenta de correo, registrada también en la guía de Epstein. “En cuanto a las chicas, bueno, ¡eso lo dejo completamente en tus manos y en las de Juan Esteban!”.

Finalmente, el 3 de marzo de 2002, la socia de Epstein reenvió otro mensaje a la misma dirección. “Pensé que te gustaría ver lo que le envié” y luego continúa: “Un poco de turismo, un poco de turismo con dos patas (léase inteligente, bastante divertido y de buena familia) y será muy feliz". Maxwell agrega. "Sé que puedo contar contigo para que lo pase genial y que solo le presentarás a amigos en quienes confíes para que sean amables, discretos y divertidos. No quiere leer sobre ningún viaje en los periódicos, a quién o qué vio”.

PUEDES VER: Nuevas revelaciones del archivo de Epstein: expresidente de Colombia aparece en las imágenes divulgadas por Estados Unidos

lr.pe

Ganoza fue mencionado por Anonymous en 2020

En enero de 2024, gracias a una orden judicial, se hicieron públicos una serie de documentos que revelaron los nombres de personas vinculadas al caso Epstein. Entre esos nombres se encontraba el del empresario Juan Ganoza.

En esa ocasión, la jueza Loretta Preska autorizó la divulgación de cientos de documentos previamente sellados, como parte de una demanda civil interpuesta por Virginia Giuffre, quien fue víctima de los abusos cometidos por el magnate financiero.

La lista publicada incluía casi 200 nombres de personas relacionadas con Epstein, todas ellas mencionadas bajo pseudónimos. Sin embargo, el nombre del empresario nacional apareció por primera vez en junio de 2020, cuando fue incluido en la llamada "lista negra" del delincuente sexual, difundida por el grupo Anonymous.

PUEDES VER: Restauran foto eliminada de Trump en archivos de Epstein al no hallarse evidencia de víctimas, según el Departamento de Justicia

lr.pe

Negó relación con delincuente sexual

Tras ello, en diálogo con América Noticias, Ganoza negó rotundamente cualquier vínculo con la red de pedofilia del financista estadounidense. Sin embargo, reconoció que hace décadas, durante su estadía en Estados Unidos, conoció a Maxwell: “La conocí en Nueva York, cuando vivía allá en los años 80”, explicó.

También afirmó nunca haber asistido a algunas de las reuniones organizadas por Jeffrey, ni mucho menos que fue parte de su infame lista de invitados. “Ella (Maxwell) se encargaba de su agenda, yo sé que he estado ahí como amigo de ella", comentó.

El empresario insistió en rechazar su participación en las fiestas del magnate. “Yo jamás he asistido a ninguno de estos eventos que son abominables para mí, deplorables completamente, y jamás he conocido la isla ni ninguna de sus reuniones”, concluyó.

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y críticas del Congreso

lr.pe

La víctima del príncipe Andrés

El 10 de marzo de 2001, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell viajaron de Estados Unidos a Londres para pasar unos días en el apartamento del depravado sexual cerca de Hyde Park. Llevaron con ellos a Virginia Giuffre, una joven de 17 años, conocida como Jenna, el nombre con el que su familia la llamaba desde pequeña. Para ese entonces, ella ya era una presencia constante en sus eventos sociales.

En su libro, 'La Chica de Nadie: Memorias de Supervivencia ante Abusos y de Lucha por la Justicia', Giuffre relató. “Comenzó a masajearme los pies. Era la primera vez que alguien me hacía algo así, me dio cosquillas. Me puse nerviosa pensando que querría que le hiciera lo mismo. En mi recuerdo, todo ocurrió en menos de media hora”.

Cuando Maxwell le presentó a la joven al príncipe Andrés, le retó: "Adivina la edad de Jenna". El duque de York acertó: “Mis hijas son un poco más pequeñas que tú”, comentó para explicar su intuición. La exsocia de Esptein, en una broma que rozaba lo inapropiado, respondió: "Vamos a tener que intercambiarla pronto", aludiendo a cómo Virginia comenzaba a dejar atrás su juventud.

“Han pasado los años y he pensado mucho en cómo se comportó aquella noche. Fue lo suficientemente cordial, pero muy consciente de sus privilegios...”, recuerda la víctima. A la mañana siguiente, Jeffrey le entregó 15.000 dólares como recompensa y le dijo. “Lo has hecho muy bien. El príncipe se ha divertido”.

La perturbadora dupla Maxwell-Epstein

Ghislaine Maxwell fue detenida en julio de 2020, tras ser acusada de haber facilitado el abuso de menores por parte de Epstein. Se le señaló por reclutar y preparar a víctimas que, además, sabían que eran menores de edad. En diciembre de 2021, un jurado en Nueva York la encontró culpable de cinco de los seis cargos presentados, incluido el más grave: el de tráfico sexual de una menor. Como resultado, fue condenada a 20 años de prisión.

En diciembre de 2020, Sarah Ransome, una de las mujeres que se declaró víctima de Epstein, declaró a la BBC que Maxwell supervisaba a las jóvenes que estaban bajo el control del multimillonario. "Ghislaine controlaba a las chicas. Era como la madame", relató. "Ella era de los elementos básicos de la operación de tráfico sexual. "Ella sabía lo que le gustaba a Jeffrey. Con intimidación, ayudó a mantener sus estándares de Jeffrey", añadió.

Según las autoridades, Maxwell tenía su propio método para atraer a las chicas. Comenzaba acercándose a ellas lentamente, mostrando interés por sus vidas personales, invitándolas al cine o de compras, y luego las convencía de aceptar "ofertas" de Epstein, como viajes o educación, creando la sensación de que les debían algo. A partir de ahí, Maxwell continuaba con la fase “preparación”, que pasaba, entre otras cosas, por estar presente en los actos coitales que cometía Epstein.

Notas relacionadas
Justicia de EE. UU. halla más de un millón de nuevos documentos del caso Epstein y pide semanas para publicarlos

Justicia de EE. UU. halla más de un millón de nuevos documentos del caso Epstein y pide semanas para publicarlos

LEER MÁS
Los archivos revelados de Epstein que involucran a Donald Trump: documentos, fotos, correos, registros de vuelos y más

Los archivos revelados de Epstein que involucran a Donald Trump: documentos, fotos, correos, registros de vuelos y más

LEER MÁS
Correos revelan que cómplice de Epstein habría organizado viaje a Perú para que el expríncipe Andrés conozca 'chicas'

Correos revelan que cómplice de Epstein habría organizado viaje a Perú para que el expríncipe Andrés conozca 'chicas'

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

LEER MÁS
España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025