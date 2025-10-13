Pagos MPPE información de HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reiniciará en octubre de 2025 el esquema de pagos destinado a su personal en todo el territorio nacional. Tanto docentes como trabajadores administrativos y demás miembros del sector educativo recibirán el Bono de Corresponsabilidad y Formación, las quincenas del mes, el Bono de Guerra Económica y el Cestaticket.

Adicionalmente, el Gobierno nacional tiene previsto incorporar nuevas asignaciones económicas, dirigidas a beneficiar a todo el personal educativo, sin importar el tipo de contrato laboral que mantengan.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene programado efectuar el pago del Bono de Guerra destinado a todo su personal, incluyendo tanto a trabajadores activos como jubilados. Este aporte económico será entregado junto con las quincenas y el Cestaticket, y su distribución se realizará en todo el país.

Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)

Bono de Corresponsabilidad y Formación (comenzó a pagarse desde el 6 de octubre)

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de octubre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

De acuerdo con lo anunciado por Nicolás Maduro, el monto del Cestaticket permanecerá fijado en 40 dólares indexados. A esta cantidad se suman los 120 dólares correspondientes al Bono de Guerra Económica, también calculados bajo el esquema de indexación. En conjunto, estos aportes elevan el ingreso mensual ajustado de los trabajadores a 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?