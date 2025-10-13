Pagos MPPE información de HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela
Durante los próximos días, el MPPE seguirá con la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación. Además, el calendario de pagos incluye el depósito del Bono de Guerra, el pago de las quincenas y la asignación del Cestaticket.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reiniciará en octubre de 2025 el esquema de pagos destinado a su personal en todo el territorio nacional. Tanto docentes como trabajadores administrativos y demás miembros del sector educativo recibirán el Bono de Corresponsabilidad y Formación, las quincenas del mes, el Bono de Guerra Económica y el Cestaticket.
Adicionalmente, el Gobierno nacional tiene previsto incorporar nuevas asignaciones económicas, dirigidas a beneficiar a todo el personal educativo, sin importar el tipo de contrato laboral que mantengan.
Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025
El Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene programado efectuar el pago del Bono de Guerra destinado a todo su personal, incluyendo tanto a trabajadores activos como jubilados. Este aporte económico será entregado junto con las quincenas y el Cestaticket, y su distribución se realizará en todo el país.
- Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)
- Bono de Corresponsabilidad y Formación (comenzó a pagarse desde el 6 de octubre)
- Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de octubre)
- Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
- Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
- Cestaticket
- Segunda Quincena
Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?
De acuerdo con lo anunciado por Nicolás Maduro, el monto del Cestaticket permanecerá fijado en 40 dólares indexados. A esta cantidad se suman los 120 dólares correspondientes al Bono de Guerra Económica, también calculados bajo el esquema de indexación. En conjunto, estos aportes elevan el ingreso mensual ajustado de los trabajadores a 160 dólares.
¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
- Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
- Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
- Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.