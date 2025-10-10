Barack Obama saluda a María Corina Machado por su Nobel: "Felicidades por su valiente lucha para devolver la democracia a Venezuela"

Al igual que María Corina Machado, Barack Obama ganó el premio Nobel de la Paz en 2009. | Foto: AFP

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, usó sus redes sociales para saludar a Marina Corina Machado, líder opositora venezolana que ganó el Premio Nobel de la Paz por "preservar y defender" la democracia en su país.

"Felicitaciones a la nueva galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su valiente lucha para llevar la democracia a Venezuela", escribió el exmandatario en su cuenta oficial de X.

Mensaje de Obama a Machado

Como se recuerda, Barack Obama recibió ese mismo galardón en 2009, un año después de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, en reconocimiento a sus esfuerzos por promover la paz y la diplomacia internacional.

"El premio a Maria Corina Machado debe inspirar a quienes están comprometidos en luchas similares en todo el mundo", mencionó el político demócrata de 64 años.

"Este Nobel debería recordarnos, a quienes tenemos la fortuna de vivir en Estados Unidos, que tenemos la responsabilidad de preservar y defender nuestras propias tradiciones democráticas arduamente ganadas", finalizó Obama.

Actualmente, María Corina Machado vive escondida en Venezuela desde hace más de un año, tras la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato, un elección que ella denuncia como fraudulenta.

Casa Blanca lamenta que Donald Trump no haya ganado

Cabe resaltar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también figuraba entre los nominados al galardón que se entrega en Oslo, debido a su papel en la consecución de un alto el fuego en Gaza.

Tras conocerse los resultados, Steven Cheung, director de comunicación de la Casa Blanca, aseguró que "el comité del Nobel demostró que antepone la política a la paz".

"El presidente Donald Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas", escribió en su cuenta de X.

María Corina Machado menciona a Donald Trump en su mensaje de agradecimiento

En su mensaje de agradecimiento por el premio, Maria Corina Machado tuvo una mención especial para Donald Trump, que ha ordenado un despliegue de buques y cazas en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.

"Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad", así comenzó el mensaje que Machado escribió en X.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia". agregó.

"¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Donald Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!", culminó la ganadora del Nobel de la Paz.