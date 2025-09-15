El Gobierno de Javier Milei inicia una semana decisiva tras la derrota electoral de su partido La Libertad Avanza en Buenos Aires, el aumento del dólar, manifestaciones en su contra y las denuncias de corrupción que recaen sobre hermana Karina. Ante este escenario, se espera que el presidente de Argentina encabece el lunes un mensaje en cadena nacional, en el cual presentará el presupuesto 2026.

Mientras Milei apunta sus estrategias a las elecciones legislativas de octubre próximo, la Cámara de Diputados confirmó una sesión especial para el 17 de septiembre destinada a tratar los vetos presidenciales a leyes sobre salud, educación y financiamiento universitario, denegadas por el mandatario.

Milei enfrenta la mayor crisis de su presidencia tras derrota en Buenos Aires, según Financial Times

Un análisis del Financial Times sostiene que Javier Milei atraviesa la crisis más grave desde que llegó al poder, después de la dura derrota de su partido en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires. El medio británico subraya que este revés, presentado por el propio presidente como un plebiscito sobre su gestión, golpeó de inmediato a los mercados: el peso argentino se desplomó y los bonos soberanos perdieron valor, lo que generó mayor incertidumbre política y financiera de cara a las decisivas legislativas de octubre.

Según el FT, Milei reaccionó con medidas de emergencia: canceló un viaje internacional, reorganizó su gabinete y reabrió negociaciones con gobernadores para intentar recuperar respaldo. No obstante, el escenario se complica por las denuncias de corrupción que involucran a su hermana Karina Milei y por el malestar social frente a una economía que, si bien logró bajar la inflación, mantiene salarios deteriorados y un aumento del desempleo. Para los analistas citados, el gran desafío del gobierno será demostrar capacidad de diálogo y acuerdos reales; de lo contrario, el aislamiento político podría profundizarse en un contexto ya marcado por la desconfianza.

La marcha nacional desafía los vetos de Javier Milei

El conflicto por la universidad y la salud públicas en Argentina tendrá su punto más alto el próximo miércoles 17 de septiembre, cuando sindicatos de docentes, organizaciones estudiantiles y gremios de la salud se reúnan en una marcha nacional contra Javier Milei. La movilización, que se prevé masiva, busca revertir en el Congreso los vetos presidenciales a dos leyes claves: una que garantizaba mayores fondos a las universidades y otra que declaraba la emergencia en hospitales pediátricos. La jornada será una prueba de fuerza para el oficialismo, golpeado tras su derrota en Buenos Aires.

El clima de tensión ya se sintió el viernes con paros universitarios y protestas en Plaza de Mayo, donde confluyeron estudiantes con médicos del Hospital Garrahan. Las consignas “no al veto” y “salud pública para las infancias” marcaron el tono de un descontento que crece en distintos sectores. Mientras Milei justifica sus decisiones en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, la comunidad académica y sanitaria advierte que el recorte presupuestario compromete salarios, infraestructura y servicios esenciales.