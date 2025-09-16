China Eastern Airlines confirmó que, a partir del 4 de diciembre, operará una ruta histórica que conectará Shanghái con Buenos Aires, estableciendo un récord mundial en la aviación. El trayecto superará al famoso Singapur-Nueva York, que dura alrededor de 18 horas, y se realizará dos veces por semana con aviones Boeing 777-300ER de fuselaje ancho.

Aunque el servicio incluye una breve escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda, se mantendrá bajo un único número de vuelo, lo que lo convierte en la conexión más directa entre China y Argentina. Según la aerolínea, esto permitirá ahorrar varias horas de viaje en comparación con itinerarios tradicionales a través de Estados Unidos o Europa, donde las escalas suelen ser más prolongadas y congestionadas.

¿Cuál es la duración y la distancia del nuevo vuelo directo de China Eastern entre Shanghái y Buenos Aires?

El recorrido total cubrirá más de 19.800 kilómetros, con una duración prevista de 28 horas y 50 minutos hacia el este, lo que lo convierte en el vuelo más largo de la aviación comercial. El regreso hacia China será algunas horas más corto debido a las condiciones de los vientos.

La compañía destacó que el cruce hacia Auckland implica atravesar menos zonas horarias que en otras rutas, lo que facilitará la adaptación de los pasajeros al cambio horario y reducirá el agotamiento tras el viaje. A esto se suma un dato geográfico singular: Argentina y China están en extremos opuestos del planeta, y en algunas regiones son antípodas, lo que significa que una línea recta entre ambos países pasaría por el centro de la Tierra.

¿Qué impacto se espera que tenga la nueva ruta aérea en las relaciones comerciales entre China y Argentina?

El lanzamiento se produce en un contexto de fuerte crecimiento del intercambio comercial entre China y América Latina, que pasó de $12.000 millones en $2000 a $515.000 millones en 2024, según datos de la ONU. Argentina, junto con Brasil y México, se cuenta entre los principales socios de Pekín: solo en 2022, las importaciones procedentes de China ascendieron a casi $17.500 millones, frente a los $330 millones de 2002. El comercio bilateral total alcanzó los $16.350 millones en 2024.

La nueva ruta busca responder a la creciente demanda de viajes de negocios, turismo y traslados vinculados a proyectos de infraestructura. Con dos vuelos semanales, China Eastern ofrecerá más de 65.000 asientos al año, una cifra que se acerca al número total de pasajeros que viajaron entre China y Argentina en 2024, estimado en 57.800. Los analistas consideran que, más allá de su valor económico, el vuelo también envía un mensaje político, ya que evita aeropuertos estadounidenses en una región que históricamente ha estado bajo influencia de Washington.