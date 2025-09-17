HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Médicos, jubilados y estudiantes marchan en Argentina contra Milei mientras el Congreso bloquea sus vetos

Miles de manifestantes se agruparon frente al Congreso de Argentina para rechazar los vetos del presidente Javier Milei sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

La Cámara de Diputados se opuso al veto presidencial con 159 votos a favor, mientras que la noticia resuena tras la reciente derrota de Milei en Argentina. Foto: AFP
La Cámara de Diputados se opuso al veto presidencial con 159 votos a favor, mientras que la noticia resuena tras la reciente derrota de Milei en Argentina. Foto: AFP

Mientras miles de estudiantes, jubilados, médicos, residentes y pacientes se congregaron frente al Congreso de Argentina para expresar su inconformidad contra el Gobierno Javier Milei, la Cámara de Diputados se sumó al rechazo y bloqueó hoy los vetos del presidente sobre la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, que aún deberá ser ratificada por el Senado, representa un nuevo golpe a al mandatario argentino, quien sufrió una derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires con su partido La Libertad Avanza y cuya gestión está involucrada en un escándalo de corrupción.

Milei denegó a inicios de septiembre las leyes que buscaban aumentar el financiamiento para las universidades públicas y al Hospital Garrahan, el centro de salud pediátrico más importante de Argentina. Con un Congreso sin mayoría y un creciente rechazo en la población, los diputados se impusieron con 159 votos a favor frente a los 75 en contra y las 5 abstenciones. 

PUEDES VER: Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

lr.pe

Manifestantes celebran derrota de veto de Milei

Miles de personas se reunieron frente al Congreso argentino en una de las mayores concentraciones de los últimos meses para rechazar los vetos del presidente Javier Milei, que impactan en el financiamiento de la salud y la educación pública. Con pancartas que decían “no al veto” y “salvemos al Garrahan”, estudiantes, docentes, médicos y sindicalistas expresaron su malestar. “Tenemos que defender a los estudiantes, a los trabajadores docentes y no docentes que han perdido más del 30% de su poder adquisitivo con esta motosierra absolutamente salvaje”, afirmó para AFP Germán Martínez, jefe del bloque peronista opositor.

En medio de cantos como “la patria no se vende”, jóvenes como Zoe Gómez, recién graduada de la Universidad de San Martín, remarcaron la importancia de preservar los derechos conquistados: “Está en riesgo la educación y la salud. No podemos permitir que nos arrebaten lo que logramos con tanta lucha”. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la línea económica del Gobierno. “El remedio va a ser peor que la enfermedad”, advirtió el diputado Santiago Santurio, al señalar que los gastos adicionales podrían “romper impuestos, generar deudas y desequilibrar las cuentas públicas”.

Por su parte, Axel Kicillof, gobernador bonaerense y líder opositor, celebró el rechazo a la medida del Gobierno. "El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian", escribió en su cuenta de la red social X tras la votación.

PUEDES VER: Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel tras ir al hospital por vómitos y mareos

lr.pe

Milei siguió desde Casa Rosada la derrota de sus vetos junto a su Gabinete

Según fuentes del medio La Nacion, en la Casa Rosada no hubo sorpresa tras la votación en el Congreso que rechazó los vetos de Javier Milei al financiamiento del hospital Garrahan y de las universidades. “Todo lo que pasó estaba dentro de lo esperado, era previsible”, dijeron al medio argentino fuentes cercanas al mandatario. Asimismo, señalaron que recibió los resultados mientras encabezaba una reunión junto con su equipo más cercano, integrado por su hermana Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo, tras regresar de su viaje a Paraguay.

El oficialismo sabía que la sesión sería adversa y delegó en su “ala política” la defensa de la postura presidencial. Francos, Catalán, Caputo, Ritondo y Menem fueron los encargados de las conversaciones previas, aunque no lograron revertir el resultado. En medio de tensiones internas, las fuentes señalaron que Luis Caputo, ministro de Economía, “no se involucró en las conversaciones” y que solo preguntó en el chat político como se iba el conteo de votos.

