Estados Unidos acusa a hombre de apuntar con puntero láser al helicóptero de Donald Trump

El gobierno de Estados Unidos acusó a un hombre de apuntar con un puntero láser al helicóptero presidencial mientras despegaba de la Casa Blanca con Donald Trump a bordo, según revela documento judicial.

El informe indica que un agente del Servicio Secreto descubrió a Jacob Samuel Winkler, de 33 años, proyectando una luz roja desde el exterior de la Casa Blanca en dirección al helicóptero Marine One durante su despegue.

Podría pasar hasta 5 años en prisión

De acuerdo al documento, Winkler fue detenido en el lugar y acusado de apuntar un puntero láser contra un helicóptero presidencial, un delito punible con hasta cinco años de prisión.

"La conducta de Winkler representó un riesgo de ceguera temporal y desorientación del piloto, sobre todo durante vuelos a baja altitud cerca de otros helicópteros y del Monumento a Washington", señala el informe.

"Esto puso al Marine One en riesgo de una colisión aérea", añade.

Tras ser esposado por las autoridades, Winkler se arrodilló y empezó a decir frases como que 'Debería disculparme con Donald Trump', según la declaración firmada por el agente del Servicio Secreto.

Láseres son una amenaza para las aeronaves

Posteriormente, el acusado afirmó a las autoridades estadounidenses que no sabía que no podía apuntar el láser al Marine One y que apunta el láser a todo tipo de cosas, como señales de alto.

El documento judicial no menciona si alguien dentro del helicóptero se percató del láser. En ese momento, Donald Trump usaba la aeronave para viajar al estado de Virginia para pronunciar un discurso en el American Cornerstone Institute.

La Administración Federal de Aviación advierte que los láseres son una grave amenaza para la seguridad de las aeronaves, ya que pueden incapacitar a los pilotos. Solo este año, la agencia ha registrado alrededor de 5.913 incidentes con láser.