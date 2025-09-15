HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Quién es Marco Rubio, el senador republicano de origen cubano que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

Marco Rubio ha sido clave en la oposición al régimen de Maduro, denunciando su vinculación con el narcotráfico y acusándolo de ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Rubio refuerza la lucha de EE. UU. contra el crimen organizado en Venezuela. Foto: AFP
Rubio refuerza la lucha de EE. UU. contra el crimen organizado en Venezuela. Foto: AFP

Marco Rubio se ha consolidado como una de las voces más influyentes del Senado estadounidense en temas de política exterior, especialmente en asuntos relacionados con América Latina. Su enfoque combina la defensa de la democracia con la seguridad estadounidense, y se ha posicionado como un crítico activo de los regímenes autoritarios y las redes criminales que operan en la región.

En la coyuntura actual, Rubio busca reforzar la coordinación internacional contra gobiernos que considera ilegítimos y peligrosos. Propone sanciones, cooperación regional y un liderazgo estadounidense ante amenazas transnacionales. Su postura firme frente a Venezuela lo ha convertido en un actor central en la estrategia del gobierno de Donald Trump hacia el régimen de Nicolás Maduro.

¿Quién es Marco Rubio?

Nacido en Miami en 1971, Rubio es hijo de inmigrantes cubanos que huyeron de la Revolución Castrista. Estudió Derecho en la Universidad de Miami y comenzó su carrera política en la Cámara de Representantes de Florida. Posteriormente fue presidente de la Cámara estatal y comisionado de West Miami, antes de llegar al Senado.

Rubio y Donald Trump, quienes fueron rivales en las elecciones primarias republicanas de 2016, pasaron a ser aliados después de la victoria de Trump en la presidencia. En el Senado, Rubio ha colaborado con la administración en temas como la política hacia América Latina, las sanciones a China y el fortalecimiento de la relación con Israel. Estos trabajos han consolidado su influencia en la agenda internacional de Estados Unidos.

Desde su puesto como senador, Rubio también ha impulsado políticas económicas y sociales dirigidas a las familias trabajadoras y a los veteranos. Su participación en los comités de Inteligencia y Relaciones Exteriores lo ha convertido en una voz destacada en materia de seguridad y relaciones internacionales, extendiendo su influencia más allá de Florida.

Marco Rubio frente al régimen de Maduro y el narcotráfico en Venezuela

Marco Rubio se ha establecido como una de las voces más firmes del Senado estadounidense en su rechazo a los regímenes autoritarios en América Latina, con énfasis en el caso de Venezuela. El senador ha denunciado al gobierno de Nicolás Maduro como una estructura de narcotráfico y crimen organizado. Asegura que representa una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y que no debe ser tratado como un gobierno legítimo.

La semana pasada, Rubio declaró que Maduro es un prófugo de la justicia estadounidense, al haber sido imputado en 2020 por un jurado de acusación en un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcotráfico. “Nicolás Maduro no es un gobierno ni es un régimen político”, expresó a la prensa en Quito, Ecuador. “Es una organización terrorista, de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional para enriquecerse y acumular billones de dólares. Por eso ha sido encausado por cortes estadounidenses”.

Con estas declaraciones, Rubio refuerza la visión de Washington, que no se limita a las sanciones diplomáticas, sino que contempla una confrontación directa con las estructuras de narcotráfico y corrupción que amenazan la seguridad hemisférica.

