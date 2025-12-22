HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Partidos políticos inscriben a sus candidatos contra reloj | #las10deldía

Mundo

El país que come más panetón en el mundo está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

A pesar del alto consumo de pan en Chile, otro país latinoamericano ostenta el título por comer más de 30.000 toneladas de panetón en el mundo.

Brasil es el mayor productor de panetones en el mundo, pero no el que más consume. Otro país latinoamericano le supera.
Brasil es el mayor productor de panetones en el mundo, pero no el que más consume. Otro país latinoamericano le supera. | Composición LR

El panetón (o panettone), un dulce de origen italiano tradicional de la Navidad, ha trascendido su lugar de origen para convertirse en un fenómeno global de consumo durante las fiestas de fin de año. Tradicionalmente asociado con las celebraciones navideñas en Europa, su popularidad se ha expandido especialmente en América Latina, donde forma parte integral de la temporada festiva y los encuentros familiares.

Diversos estudios de mercado y reportes del sector alimentario indican que el consumo mundial de panetón ha crecido en las últimas décadas, con cifras que reflejan no solo la demanda en Europa, sino también el fuerte arraigo en países de la región y otros continentes. Aunque Italia sigue siendo un consumidor importante debido a su tradición centenaria, otros países tomaron la delantera en términos de consumo per cápita y volumen total durante la Navidad.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026, EXPULSIONES Y AT3NTAN CONTRA PERIODISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Cómo preparar arroz árabe peruano para compartir en tu cena esta Navidad? Conoce cómo hacer esta guarnición paso a paso

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina que come más panetón en Navidad?

El país de América Latina que más panetón consume en Navidad y en general durante la temporada festiva es Perú. Según informes recientes, los peruanos consumen aproximadamente 34.000 toneladas de panetón al año, lo que equivale a un promedio de alrededor de 1,1 kilogramos por persona anualmente, una cifra superior al consumo registrado en Italia, país donde nació este producto, de acuerdo a la Agraria.pe Agencia Agraria de Noticias.

Este liderazgo no solo se refleja en términos absolutos, sino también en la intensidad cultural con que se vive el panetón en Perú. El producto ha dejado de ser un simple artículo de temporada para convertirse en un símbolo navideño central: se regala entre familiares y amigos, acompaña desayunos y meriendas, y se integra en tradiciones sociales durante diciembre.

El auge del panetón en Perú se explica tanto por la adaptación local del producto —con versiones que incorporan ingredientes autóctonos como frutas tropicales en lugar de las tradicionales italianas— como por su amplia disponibilidad comercial, que permite que familias de diferentes niveles socioeconómicos lo consuman regularmente.

PUEDES VER: Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

lr.pe

Qué otros países comen tanto panetón como Perú

Además de Perú, varios países presentan altos niveles de consumo de panetón durante la Navidad, aunque en menor medida. Entre ellos se encuentran:

  • Italia: país de origen del panetón, con un consumo anual estimado en cerca de 29.000 toneladas.
  • Brasil: importante mercado consumidor en América Latina.
  • Estados Unidos: con consumo notable entre comunidades ítalo-americanas y latinas.
  • Chile: con demanda significativa durante las fiestas.

¿Cuál es el país que lidera la producción mundial de panetón?

Aunque Perú es el principal consumidor de panetón en el mundo, Brasil se destaca como el país que lidera la producción mundial de este dulce navideño. El liderazgo productivo brasileño se debe al peso de su industria panadera y a empresas con alcance global.

Una de las compañías más relevantes es Bauducco, fundada en 1952 por inmigrantes italianos. Esta empresa se ha consolidado como una de las mayores productoras de panetón del planeta, con una producción anual que supera las 300.000 toneladas, exportando a más de 50 países.

La producción brasileña no solo abastece el mercado interno —donde el panetón también se consume con fuerza— sino que además posiciona al país como un exportador clave de este producto, consolidando su industria panadera como una de las más amplias y diversificadas del mundo en la categoría de panetón y productos festivos relacionados.

Notas relacionadas
El nuevo puente de 760 metros que une 2 países comerciales de América Latina mejorará el tránsito fronterizo: costó US$343 millones

El nuevo puente de 760 metros que une 2 países comerciales de América Latina mejorará el tránsito fronterizo: costó US$343 millones

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que liderarían el crecimiento petrolero del mundo en 2026: superarían a EE.UU. y Venezuela

Los 2 países de América Latina que liderarían el crecimiento petrolero del mundo en 2026: superarían a EE.UU. y Venezuela

LEER MÁS
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

LEER MÁS
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS
China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

LEER MÁS
China acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional tras incautar petroleros cerca de Venezuela

China acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional tras incautar petroleros cerca de Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Mundo

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025