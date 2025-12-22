Brasil es el mayor productor de panetones en el mundo, pero no el que más consume. Otro país latinoamericano le supera. | Composición LR

Brasil es el mayor productor de panetones en el mundo, pero no el que más consume. Otro país latinoamericano le supera. | Composición LR

El panetón (o panettone), un dulce de origen italiano tradicional de la Navidad, ha trascendido su lugar de origen para convertirse en un fenómeno global de consumo durante las fiestas de fin de año. Tradicionalmente asociado con las celebraciones navideñas en Europa, su popularidad se ha expandido especialmente en América Latina, donde forma parte integral de la temporada festiva y los encuentros familiares.

Diversos estudios de mercado y reportes del sector alimentario indican que el consumo mundial de panetón ha crecido en las últimas décadas, con cifras que reflejan no solo la demanda en Europa, sino también el fuerte arraigo en países de la región y otros continentes. Aunque Italia sigue siendo un consumidor importante debido a su tradición centenaria, otros países tomaron la delantera en términos de consumo per cápita y volumen total durante la Navidad.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026, EXPULSIONES Y AT3NTAN CONTRA PERIODISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es el país de América Latina que come más panetón en Navidad?

El país de América Latina que más panetón consume en Navidad y en general durante la temporada festiva es Perú. Según informes recientes, los peruanos consumen aproximadamente 34.000 toneladas de panetón al año, lo que equivale a un promedio de alrededor de 1,1 kilogramos por persona anualmente, una cifra superior al consumo registrado en Italia, país donde nació este producto, de acuerdo a la Agraria.pe Agencia Agraria de Noticias.

Este liderazgo no solo se refleja en términos absolutos, sino también en la intensidad cultural con que se vive el panetón en Perú. El producto ha dejado de ser un simple artículo de temporada para convertirse en un símbolo navideño central: se regala entre familiares y amigos, acompaña desayunos y meriendas, y se integra en tradiciones sociales durante diciembre.

El auge del panetón en Perú se explica tanto por la adaptación local del producto —con versiones que incorporan ingredientes autóctonos como frutas tropicales en lugar de las tradicionales italianas— como por su amplia disponibilidad comercial, que permite que familias de diferentes niveles socioeconómicos lo consuman regularmente.

Qué otros países comen tanto panetón como Perú

Además de Perú, varios países presentan altos niveles de consumo de panetón durante la Navidad, aunque en menor medida. Entre ellos se encuentran:

Italia : país de origen del panetón, con un consumo anual estimado en cerca de 29.000 toneladas.

: país de origen del panetón, con un consumo anual estimado en cerca de 29.000 toneladas. Brasil : importante mercado consumidor en América Latina.

: importante mercado consumidor en América Latina. Estados Unidos : con consumo notable entre comunidades ítalo-americanas y latinas.

: con consumo notable entre comunidades ítalo-americanas y latinas. Chile: con demanda significativa durante las fiestas.

¿Cuál es el país que lidera la producción mundial de panetón?

Aunque Perú es el principal consumidor de panetón en el mundo, Brasil se destaca como el país que lidera la producción mundial de este dulce navideño. El liderazgo productivo brasileño se debe al peso de su industria panadera y a empresas con alcance global.

Una de las compañías más relevantes es Bauducco, fundada en 1952 por inmigrantes italianos. Esta empresa se ha consolidado como una de las mayores productoras de panetón del planeta, con una producción anual que supera las 300.000 toneladas, exportando a más de 50 países.

La producción brasileña no solo abastece el mercado interno —donde el panetón también se consume con fuerza— sino que además posiciona al país como un exportador clave de este producto, consolidando su industria panadera como una de las más amplias y diversificadas del mundo en la categoría de panetón y productos festivos relacionados.