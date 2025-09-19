El pasado martes 16 de septiembre de 2025, la administración de Donald Trump presentó una nueva normativa que exigiría a las personas que realicen ciertos trámites migratorios incluir sus redes sociales en los formularios de migración correspondientes.

Esta propuesta fue lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), y se basa en la Orden Ejecutiva 14161.

EE.UU obligaría que inmigrantes informen sobre sus redes sociales para hacer trámites

De acuerdo con el documento oficial 2025-17816 del Registro Federal, esta nueva normativa ampliaría los controles de seguridad en trámites de residencia, refugio, asilo y naturalización, exigiendo así que los solicitantes proporcionen los identificadores de sus cuentas en redes sociales en los formularios migratorios comunes.

El propósito de esta medida es que se pueda fortalecer la verificación de identidad y reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta iniciativa surge a raíz de la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en enero de este año, que exige a las agencias federales a intensificar los controles y la validación de identidad en los procesos migratorios.

¿Qué trámites de migración exigiría a los extranjeros informar sobre sus redes sociales?

Según el aviso del Registro Federal, los solicitantes deberán incluir sus identificadores de redes sociales al momento de realizar diversos trámites migratorios, entre los que se incluyen:

N-400: Solicitud para obtener la naturalización

I-131: Solicitud de documento de viaje

I-192: Solicitud para obtener permiso anticipado de entrada como no inmigrante

I-485: Solicitud para el registro de residencia permanente o ajuste de estatus

I-589: Solicitud de asilo o suspensión de deportación

I-590: Registro para la clasificación como refugiado

I-730: Petición de familiar de refugiado o asilado

I-751: Petición para eliminar las condiciones de la residencia

I-829: Petición de un inversionista para eliminar las condiciones de la residencia permanente

Según datos de USCIS, más de 3 millones de personas presentan estos formularios cada año, lo que implicaría una carga administrativa extra de aproximadamente 3,2 millones de horas anuales si la propuesta se llegara a implementar.

¿Qué falta para que la norma de redes sociales en Estados Unidos se apruebe?

La norma sobre redes sociales aún se encuentra en fase de consulta pública y estará abierto hasta el jueves 16 de octubre. Durante este tiempo, los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus objeciones sobre la necesidad de que las autoridades recopilen esta información, así como sobre su utilidad práctica y el impacto en la privacidad de las personas. Las sugerencias recibidas serán evaluadas y la propuesta podría ser modificada en base a los comentarios.

Sin embargo, la implementación final dependerá de la decisión de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y del USCIS, quienes deben asegurarse de cumplir con las leyes federales antes de hacer ajustes en los formularios oficiales. Los comentarios pueden ser enviados a través de www.regulation.gov, utilizando el número de expediente USCIS-2025-0003.

La presión de EE.UU. por las redes sociales de los inmigrantes

La administración de Trump ha puesto a las redes sociales como un criterio cada vez más frecuente para determinar si se puede ingresar al país. En junio, el Departamento de Estado pidió a los funcionarios consulares para que prestaran atención a las publicaciones y mensajes en las redes sociales de los solicitantes de visa de estudiante que pudieran considerarse hostiles hacia Estados Unidos.

Esta medida se implementó poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenara suspender las entrevistas para visas estudiantiles en las embajadas de todo el mundo, mientras su oficina evaluaba la posibilidad de aplicar reglas más estrictas sobre el uso de redes sociales.

Asimismo, algunos turistas que han llegado al país norteamericano en los últimos meses han sido objeto de un análisis más profundo por parte de los oficiales de inmigración en los aeropuertos, quienes han revisado sus pertenencias, incluidos teléfonos móviles y laptops.