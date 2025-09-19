HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Administración de Trump propone que inmigrantes muestren sus redes sociales para hacer trámites migratorios

La medida busca fortalecer la verificación de identidad de los inmigrantes en trámites migratorios en EE.UU. como asilo, residencia y naturalización.

EEUU obligaría que inmigrantes digan sus redes sociales para hacer trámites migratorios.
EEUU obligaría que inmigrantes digan sus redes sociales para hacer trámites migratorios. | Unplash

El pasado martes 16 de septiembre de 2025, la administración de Donald Trump presentó una nueva normativa que exigiría a las personas que realicen ciertos trámites migratorios incluir sus redes sociales en los formularios de migración correspondientes.

Esta propuesta fue lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), y se basa en la Orden Ejecutiva 14161.

PUEDES VER: Green Card: los inmigrantes con estos empleos pueden obtener más rápido su residencia permanente en EE.UU., según USCIS

lr.pe

EE.UU obligaría que inmigrantes informen sobre sus redes sociales para hacer trámites

De acuerdo con el documento oficial 2025-17816 del Registro Federal, esta nueva normativa ampliaría los controles de seguridad en trámites de residencia, refugio, asilo y naturalización, exigiendo así que los solicitantes proporcionen los identificadores de sus cuentas en redes sociales en los formularios migratorios comunes.

El propósito de esta medida es que se pueda fortalecer la verificación de identidad y reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta iniciativa surge a raíz de la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en enero de este año, que exige a las agencias federales a intensificar los controles y la validación de identidad en los procesos migratorios.

PUEDES VER: Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su famoso programa de TV en EE.UU.

lr.pe

¿Qué trámites de migración exigiría a los extranjeros informar sobre sus redes sociales?

Según el aviso del Registro Federal, los solicitantes deberán incluir sus identificadores de redes sociales al momento de realizar diversos trámites migratorios, entre los que se incluyen:

  • N-400: Solicitud para obtener la naturalización
  • I-131: Solicitud de documento de viaje
  • I-192: Solicitud para obtener permiso anticipado de entrada como no inmigrante
  • I-485: Solicitud para el registro de residencia permanente o ajuste de estatus
  • I-589: Solicitud de asilo o suspensión de deportación
  • I-590: Registro para la clasificación como refugiado
  • I-730: Petición de familiar de refugiado o asilado
  • I-751: Petición para eliminar las condiciones de la residencia
  • I-829: Petición de un inversionista para eliminar las condiciones de la residencia permanente

Según datos de USCIS, más de 3 millones de personas presentan estos formularios cada año, lo que implicaría una carga administrativa extra de aproximadamente 3,2 millones de horas anuales si la propuesta se llegara a implementar.

PUEDES VER: Escándalo en la visita de Trump al Reino Unido: proyectan imágenes con Epstein y detienen a cuatro activistas

lr.pe

¿Qué falta para que la norma de redes sociales en Estados Unidos se apruebe?

La norma sobre redes sociales aún se encuentra en fase de consulta pública y estará abierto hasta el jueves 16 de octubre. Durante este tiempo, los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus objeciones sobre la necesidad de que las autoridades recopilen esta información, así como sobre su utilidad práctica y el impacto en la privacidad de las personas. Las sugerencias recibidas serán evaluadas y la propuesta podría ser modificada en base a los comentarios.

Sin embargo, la implementación final dependerá de la decisión de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y del USCIS, quienes deben asegurarse de cumplir con las leyes federales antes de hacer ajustes en los formularios oficiales. Los comentarios pueden ser enviados a través de www.regulation.gov, utilizando el número de expediente USCIS-2025-0003.

La presión de EE.UU. por las redes sociales de los inmigrantes

La administración de Trump ha puesto a las redes sociales como un criterio cada vez más frecuente para determinar si se puede ingresar al país. En junio, el Departamento de Estado pidió a los funcionarios consulares para que prestaran atención a las publicaciones y mensajes en las redes sociales de los solicitantes de visa de estudiante que pudieran considerarse hostiles hacia Estados Unidos.

Esta medida se implementó poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenara suspender las entrevistas para visas estudiantiles en las embajadas de todo el mundo, mientras su oficina evaluaba la posibilidad de aplicar reglas más estrictas sobre el uso de redes sociales.

Asimismo, algunos turistas que han llegado al país norteamericano en los últimos meses han sido objeto de un análisis más profundo por parte de los oficiales de inmigración en los aeropuertos, quienes han revisado sus pertenencias, incluidos teléfonos móviles y laptops.

Notas relacionadas
Trump amenaza con quitar licencias a cadenas de TV que critiquen su presidencia en EE.UU. tras caso Jimmy Kimmel

Trump amenaza con quitar licencias a cadenas de TV que critiquen su presidencia en EE.UU. tras caso Jimmy Kimmel

LEER MÁS
Venezuela asegura que tiene "una guerra no declarada" con Estados Unidos y lo denuncia ante la ONU por ataque a barcos

Venezuela asegura que tiene "una guerra no declarada" con Estados Unidos y lo denuncia ante la ONU por ataque a barcos

LEER MÁS
Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su famoso programa de TV en EE.UU.

Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su famoso programa de TV en EE.UU.

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos: cubanos temen fin de privilegio migratorio bajo el gobierno de Donald Trump

Estados Unidos: cubanos temen fin de privilegio migratorio bajo el gobierno de Donald Trump

LEER MÁS
ICE arresta y deporta a inmigrante de El Salvador que sería miembro de la Mara Salvatrucha: extranjero era buscado por Interpol

ICE arresta y deporta a inmigrante de El Salvador que sería miembro de la Mara Salvatrucha: extranjero era buscado por Interpol

LEER MÁS
Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

LEER MÁS
USCIS advierte que extranjeros serán arrestados en citas migratorias y deportados de EEUU si cometen este grave delito

USCIS advierte que extranjeros serán arrestados en citas migratorias y deportados de EEUU si cometen este grave delito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Litigios fiscales en el Perú pueden tomar más de 10 años

Retiro AFP en manos de Boluarte: Congreso firmó norma para autorizar liberación de hasta 4 UIT

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 19 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

USA

Estados Unidos: cubanos temen fin de privilegio migratorio bajo el gobierno de Donald Trump

ICE arresta y deporta a inmigrante de El Salvador que sería miembro de la Mara Salvatrucha: extranjero era buscado por Interpol

Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota