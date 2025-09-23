La ONU, EN VIVO: sigue los pronunciamientos de Trump, Petro, Boric y Lula en la 80° Asamblea General
La 80ª Asamblea General de la ONU comienza este 23 de septiembre, destacando la guerra en Gaza y el impulso por el reconocimiento del Estado palestino entre las naciones participantes.
- Donald Trump castiga a Harvard: limita acceso a fondos federales y exige garantía millonaria
- Zelenski se reunirá con Trump en la ONU para hablar de las garantías de seguridad ante un acuerdo de paz con Rusia
La 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó este 23 de septiembre con el Debate General, en un contexto internacional marcado por la guerra en Gaza y un impulso creciente hacia el reconocimiento del Estado palestino. Durante la jornada inaugural, líderes como Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan y Luiz Inácio Lula da Silva se presentaron ante el pleno, con posturas diversas sobre la crisis en Medio Oriente y la función de las instituciones multilaterales.
En paralelo, varios países europeos —entre ellos Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco— anunciaron su reconocimiento oficial a Palestina, sumándose a naciones como Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Esta oleada diplomática eleva el número de miembros de la ONU que reconocen al Estado palestino, pese a que Estados Unidos e Israel boicotearon la conferencia dedicada al tema. Además de la crisis en Gaza, la agenda de la Asamblea contempla debates sobre pobreza, abusos de derechos humanos y cambio climático,
PUEDES VER: Dinamarca cerró el aeropuerto de Copenhague tras denunciar un "grave" ataque ante el sobrevuelo de drones
Asamblea General de la ONU, EN VIVO: entérate de los últimos discursos y más
Trump rechaza reconocimiento de Palestina y acusa a aliados de premiar a Hamás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios aliados de Washington, calificándolo como una “recompensa” para el grupo armado Hamás. Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, el mandatario señaló que la medida llega mientras continúan los secuestros y no se ha alcanzado un acuerdo de alto al fuego en Gaza.
Trump insistió en que el reconocimiento internacional de Palestina envía un mensaje equivocado al legitimar a Hamás, al que responsabilizó de “atrocidades horribles” como las del 7 de octubre. Aseguró que, en lugar de avanzar hacia la paz, esta decisión debilita los esfuerzos de seguridad y justicia en Medio Oriente, reforzando su posición de que la comunidad internacional debe presionar primero por la liberación de los rehenes.
Trump critica a la ONU por no cumplir su misión en conflictos globales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y de no haber colaborado en los esfuerzos para resolver “siete” conflictos internacionales. “La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de ello”, afirmó durante su intervención en la Asamblea General, donde mostró su descontento con el organismo.
Según medios presentes en la sesión, Trump también se quejó de problemas logísticos al llegar a la sede de la ONU en Nueva York, donde se estropearon las escaleras mecánicas, además de enfrentar fallas técnicas con el teleprónter en pleno discurso. Estas incomodidades marcaron la jornada de su intervención, en la que buscó remarcar que el multilateralismo no ha respondido de manera efectiva a los desafíos de seguridad y paz mundial.
Donald Trump comienza su discurso en la ONU alardeando sobre su logros domésticos
Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump abrió su discurso destacando los logros de su administración en materia económica y en la reducción de cruces fronterizos ilegales. Afirmó que, en apenas ocho meses de gobierno, Estados Unidos se había convertido en “el país más cálido del mundo”, y subrayó que ningún otro se le acercaba en cuanto a prosperidad y fortaleza.
Trump añadió que la nación norteamericana contaba con “la economía, las fronteras, el ejército, las amistades y el espíritu más fuertes de cualquier nación sobre la faz de la tierra”, proclamando así lo que calificó como “la época dorada de Estados Unidos”.
Foto: AFP