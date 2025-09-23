La ONU, EN VIVO: sigue los pronunciamientos de Trump, Petro, Boric y Lula en la 80° Asamblea General

La 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó este 23 de septiembre con el Debate General, en un contexto internacional marcado por la guerra en Gaza y un impulso creciente hacia el reconocimiento del Estado palestino. Durante la jornada inaugural, líderes como Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan y Luiz Inácio Lula da Silva se presentaron ante el pleno, con posturas diversas sobre la crisis en Medio Oriente y la función de las instituciones multilaterales.

En paralelo, varios países europeos —entre ellos Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco— anunciaron su reconocimiento oficial a Palestina, sumándose a naciones como Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Esta oleada diplomática eleva el número de miembros de la ONU que reconocen al Estado palestino, pese a que Estados Unidos e Israel boicotearon la conferencia dedicada al tema. Además de la crisis en Gaza, la agenda de la Asamblea contempla debates sobre pobreza, abusos de derechos humanos y cambio climático,