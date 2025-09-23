Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Antifa es una abreviatura de "antifascista" y es usado para describir grupos de extrema izquierda. | Foto: AFP

Antifa es una abreviatura de "antifascista" y es usado para describir grupos de extrema izquierda. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista", tras una ceremonia en memoria del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Antifa es un término abreviado para "antifascista" usado para describir grupos de extrema izquierda. Desde que Donald Trump anticipó esta designación han surgido preguntas sobre cómo definirlo.

Trump firma orden ejecutiva para designar a Antifa como organización criminal

La orden ejecutiva describió al grupo como una empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos y que usa violencia y terrorismo para suprimir la libertad de expresión.

"Debido a un patrón de violencia política diseñado para reprimir la actividad política legal y obstruir el Estado de derecho, designo a Antifa como organización terrorista interna", señala la orden firmada por Donald Trump..

Pero en un aparente reconocimiento a las preguntas sobre cómo definir a Antifa, su orden acusó a este de usar medios y mecanismos elaborados para ocultar las identidades de sus operativos.

También utilizaba los mismos métodos para ocultar sus fuentes de financiamiento y reclutar nuevos miembros, según la orden.

Autoridades pueden actuar contra cualquiera que diga pertenecer a Antifa

El presidente indicó que las autoridades pueden actuar contra cualquiera que diga pertenecer a Antifa, así como contra quienes hayan recibido apoyo de este grupo o de personas que aseguren representarlo.

Donald Trump ha advertido repetidamente sobre una represión contra los grupos de izquierda desde el asesinato de Charlie Kirk, el pasado 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, lo que desató la ira de la derecha.

La justicia de Estados Unidos ha acusado a Tyler Robinson, de 22 años, de asesinato. Donald Trump ya amenazó con tomar medidas contra lo que ha llamado Antifa durante su primer mandato.

Le ha culpado de varios delitos, desde violencia contra la policía hasta estar detrás del ataque al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, donde participaron simpatizantes de Donald Trump que tenían como objetivo bloquear la victoria electoral presidencial de Joe Biden.

Medida podría ser usada para atacar a rivales políticos

Los críticos del presidente republicano advierten que la medida podría ser utilizada como un pretexto para reprimir la disidencia y atacar a rivales políticos.

Antifa, cuyo nombre tiene raíces en grupos socialistas de la Alemania de 1930 que se opusieron a Adolf Hitler, tiene un historial de confrontación con grupos de derecha y participación en desobediencia civil.

Activistas alineados con Antifa, a menudo vestidos completamente de negro, protestan contra el racismo, los valores de extrema derecha y lo que consideran fascismo. Además, justifican la violencia como autodefensa.