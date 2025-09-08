La derrota de Javier Milei frente al peronismo en Buenos Aires provocó un impacto inmediato en el mercado cambiario. El dólar oficial subió 80 pesos y el 'blue' tuvo un alza similar, lo que refleja la preocupación de inversores y ahorristas por la estabilidad económica del país.

El resultado se suma a un contexto económico ya frágil, con una política monetaria incierta, dificultades para refinanciar deuda y señales de enfriamiento económico. Estos elementos explican el fuerte repunte del dólar, cuya cotización sigue en ascenso y genera inquietud tanto a nivel local como internacional.

¿Cuál fue el impacto de la derrota de Milei en las elecciones sobre el precio del dólar en Argentina?

El dólar estadounidense registró este lunes un aumento histórico en Argentina, al cerrar en $1.460 por unidad en el Banco Nación, luego de la derrota electoral de Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires. En el mercado informal de divisas, conocido como dólar 'blue', la cotización también subió $80 y alcanzó los $1.450 para la venta. Por su parte, los dólares financieros mostraron una tendencia alcista durante toda la jornada.

Este incremento se suma a los factores que ya presionaban al alza la divisa: la incertidumbre sobre la política monetaria y cambiaria del gobierno de Milei, las dudas respecto a la capacidad del Tesoro para refinanciar los elevados vencimientos de deuda y la desaceleración de la actividad económica. Con este repunte, la variación anual del dólar llegó al 38,7 %. Tras conocerse los resultados electorales, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”.

Derrota de Milei frena la apuesta: Morgan Stanley adopta postura cautelosa

Morgan Stanley cerró su recomendación de comprar activos argentinos tras la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. El banco advierte que esto complica el panorama para las elecciones nacionales de octubre y anticipa políticas monetarias más estrictas, con riesgo de debilitamiento del peso hacia el techo de la banda cambiaria. "Cerramos nuestra recomendación de comprar en la creciente debilidad", señalaron desde el banco norteamericano.

El informe de la entidad advierte que la incertidumbre del mercado se mantendrá hasta los comicios de octubre, comparando la situación con las elecciones en Ecuador, donde los mercados permanecieron débiles hasta confirmarse el escenario de reforma. Morgan Stanley concluyó que “cerramos nuestra sugerencia, añadida la semana pasada, de comprar considerando la reciente debilidad, a pesar de que probablemente hoy los niveles sean mucho más bajos, y también eliminamos nuestra postura similar”, adoptando así un enfoque de espera ante la probable reversión de reformas y la mayor incertidumbre sobre financiamiento externo.

Resultados electorales: La Libertad Avanza vs. el peronismo

En las elecciones de Buenos Aires, La Libertad Avanza obtuvo cerca del 34 % de los votos, mientras que la alianza peronista Fuerza Patria alcanzó casi el 47 %, con más del 85 % de las mesas escrutadas. Este resultado confirma un triunfo contundente del peronismo en el distrito electoral más importante del país.

El oficialismo logró imponerse en seis de las ocho secciones electorales de la provincia, incluidos los dos distritos más poblados. La Libertad Avanza solo ganó parcialmente en dos secciones. El presidente Javier Milei reconoció la derrota como “clara” y admitió que los resultados no fueron favorables. “Hay que aceptar los resultados”, afirmó, antes de anunciar que evaluará alternativas para reconstruir su estrategia y avanzar.