El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este lunes a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) para advertir que una eventual agresión armada contra Venezuela tendría consecuencias devastadoras para toda la región grancolombiana. Según el mandatario, el conflicto escalaría al punto de replicar los escenarios de guerra vividos en Siria e Irak, con asesinos de masas apoderándose de territorios y debilitando a los Estados como garantes de la paz social.

Petro sostuvo que, ante esta posible amenaza, los países de la región deben actuar con soberanía y sin subordinación a potencias extranjeras. En su mensaje, pidió que Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela mantengan una coordinación equitativa con otros países en la lucha contra el narcotráfico, subrayando que se trata de un problema global que debe abordarse en condiciones de igualdad, no de sumisión.

Maduro celebra despliegue militar de Petro en Catatumbo para enfrentar mafias en la frontera

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el pasado jueves a Gustavo Petro por reforzar con 25.000 soldados la seguridad en la región del Catatumbo, una zona clave en la frontera colombo-venezolana. El objetivo, según el mandatario colombiano, es combatir a las mafias que operan en esta convulsa área.

Ambos gobiernos coordinan esfuerzos para frenar el accionar de grupos armados ilegales y narcotraficantes. Mientras Colombia fortalece su presencia militar en el Catatumbo, Venezuela ha desplegado 15.000 efectivos en los estados fronterizos de Zulia y Táchira para asegurar la paz y controlar el territorio.

PUEDES VER: Brasil se blinda ante el inicio del histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Petro defiende su alianza con Maduro ante posibles señalamientos de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la posibilidad de enfrentar cargos por parte de Estados Unidos debido a su cooperación con el régimen de Nicolás Maduro. Defendió que sus acciones responden al cumplimiento de sus deberes como jefe de Estado, en el marco de una estrategia de cooperación binacional.

Petro reiteró que su trabajo conjunto con Venezuela busca fortalecer la paz y el desarrollo en la frontera, y no representa una amenaza a la soberanía nacional. A su juicio, crear una zona binacional no implica ceder territorio, sino mejorar las condiciones de vida de ambos pueblos a través de la integración.