HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Petro advierte que una agresión contra Venezuela podría convertir a Colombia, Ecuador y Panamá en una nueva Siria o Irak

En una publicación en su cuenta oficial de X, Petro aseguró que, si ocurre una agresión violenta contra Venezuela, “los asesinos de masas se adueñarán de territorios”.

La región grancolombiana se convertiría en la nueva Siria o Irak, anuncia Petro.
La región grancolombiana se convertiría en la nueva Siria o Irak, anuncia Petro. | Composición LR

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este lunes a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) para advertir que una eventual agresión armada contra Venezuela tendría consecuencias devastadoras para toda la región grancolombiana. Según el mandatario, el conflicto escalaría al punto de replicar los escenarios de guerra vividos en Siria e Irak, con asesinos de masas apoderándose de territorios y debilitando a los Estados como garantes de la paz social.

Petro sostuvo que, ante esta posible amenaza, los países de la región deben actuar con soberanía y sin subordinación a potencias extranjeras. En su mensaje, pidió que Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela mantengan una coordinación equitativa con otros países en la lucha contra el narcotráfico, subrayando que se trata de un problema global que debe abordarse en condiciones de igualdad, no de sumisión.

PUEDES VER: Maduro asevera estar listo para "lucha armada" si EE. UU. invade Venezuela y alerta: "Un submarino apunta el país"

lr.pe

Maduro celebra despliegue militar de Petro en Catatumbo para enfrentar mafias en la frontera

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el pasado jueves a Gustavo Petro por reforzar con 25.000 soldados la seguridad en la región del Catatumbo, una zona clave en la frontera colombo-venezolana. El objetivo, según el mandatario colombiano, es combatir a las mafias que operan en esta convulsa área.

Ambos gobiernos coordinan esfuerzos para frenar el accionar de grupos armados ilegales y narcotraficantes. Mientras Colombia fortalece su presencia militar en el Catatumbo, Venezuela ha desplegado 15.000 efectivos en los estados fronterizos de Zulia y Táchira para asegurar la paz y controlar el territorio.

PUEDES VER: Brasil se blinda ante el inicio del histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

lr.pe

Petro defiende su alianza con Maduro ante posibles señalamientos de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la posibilidad de enfrentar cargos por parte de Estados Unidos debido a su cooperación con el régimen de Nicolás Maduro. Defendió que sus acciones responden al cumplimiento de sus deberes como jefe de Estado, en el marco de una estrategia de cooperación binacional.

Petro reiteró que su trabajo conjunto con Venezuela busca fortalecer la paz y el desarrollo en la frontera, y no representa una amenaza a la soberanía nacional. A su juicio, crear una zona binacional no implica ceder territorio, sino mejorar las condiciones de vida de ambos pueblos a través de la integración.

Notas relacionadas
Del sueño de la paz al eco de la guerra: la violencia de las disidencias de las FARC marcarán elecciones en Colombia

Del sueño de la paz al eco de la guerra: la violencia de las disidencias de las FARC marcarán elecciones en Colombia

LEER MÁS
Petro rechaza envío de buques militares de EEUU a Venezuela: “No debemos alegrarnos con una invasión extranjera”

Petro rechaza envío de buques militares de EEUU a Venezuela: “No debemos alegrarnos con una invasión extranjera”

LEER MÁS
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela: "Maduro ordena y él obedeció"

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela: "Maduro ordena y él obedeció"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Al menos 812 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Al menos 812 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

LEER MÁS
Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

LEER MÁS
¿Se fugaron los hijos de Nicolás Maduro a Nicaragua? Esto se sabe detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

¿Se fugaron los hijos de Nicolás Maduro a Nicaragua? Esto se sabe detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Mundo

Al menos 800 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Jaime Bayly espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EEUU bombardee a la dictadura de Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota