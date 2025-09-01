El periodista Jaime Bayly se pronunció sobre la crónica de Newsweek que trata la dictadura en Venezuela y ataque de EE.UU. | Composición LR

El pasado sábado 30 de agosto, Newsweek publicó una crónica sobre la dictadura de Venezuela y las tensiones con Estados Unidos. Como dato nuevo, revela que existen dos facciones alrededor del presidente Donald Trump. Por un lado, Marco Rubio aprueba bombardear la dictadura; por otro lado, otros como Scott Bessent creen que es un error.

"Está (secretario de Estado) Rubio, a quien le encantaría hacer el ataque, pero también hay gente como (secretario del Tesoro) Scott Bessent, cuya actitud es: 'Estás loco'", se lee en Newsweek. Ante esta declaración, Jaime Bayly se pronunció y dijo que espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EE.UU. bombardee a la dictadura venezolana.

Jaime Bayly de acuerdo con Marco Rubio: "Hay que fumigarlos"

El periodista Jaime Bayly se pronunció sobre la crónica de Newsweek que trata la dictadura en Venezuela y manifestó su postura sobre la idea del ataque a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino tras conocerse la existencia de dos facciones alrededor de Donald Trump.

"Marco Rubio está tratando de convencer a Trump para que haga lo que estuvo a punto de hacer en 2019; o sea, bombardear ciertos objetivos militares estratégicos dentro de Venezuela y del Cartel de los Soles, incluso quizás bombardear los lugares donde presuntamente está Maduro, Cabello y Padrino López para darles de baja. Esta es la facción Marco Rubio; o sea, hay que bombardearlos, hay que fumigarlos", dijo Bayly sobre la postura con la que está de acuerdo.

En contraste, está el secretario del Tesoro, quien llamó "loco" a Marco Rubio por validar un ataque. "Esperemos que Trump escuche a Rubio y no preste oído a Scott Bessent. Así está más o menos las cosas en el seno del Gobierno de Trump", puntualizó el periodista.

¿Cómo sería el ataque de EE.UU. a Venezuela si es aprobado, según Bayly?

Jaime Bayly afirmó que, en caso Trump apruebe la idea de bombardear a la dictadura de Venezuela, primero, "no hay que entrar con botas en tierra que es mucho ruido, podemos perder muchos soldados", dijo.

"En caso de que Marco Rubio convenza a Trump de usar la violencia, lo más probable es que elija no entrar con aviones ni helicópteros a Caracas tratando de capturar vivos a Maduro, Cabello y Padrino. Al parecer, esta opción militares es mucho más riesgosa que hacer lo que siguieron los israelíes", añadió Bayly, quien tomó como referencia capturas realizadas anteriormente en Medio Oriente.

El periodista considera que es crucial saber el punto objetivo donde se encuentran los dictadores, como el caso de Osama Bin Laden cuando fue capturado. "Bombardean el lugar con precisión, con matemática. Entonces, a capturar a Maduro, Cabello y Padrino vivos. Entre ese escenario y bombardear con aviones con misiles que puedan localizar geográficamente las coordenadas donde están estos terroristas, narcotraficantes y darlos de baja. Trump y Rubio estarían más inclinados a la opción de bombardear y fumigar con misiles y drones que entrar para capturarlos", finalizó el tema.