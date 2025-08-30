El crucero lanzamisiles USS Lake Erie atravesó la noche del viernes 29 de agosto el canal de Panamá, ingresando desde el Pacífico con destino al mar Caribe. El navío, identificado con el número 70 en su casco, fue visto en la esclusa de Pedro Miguel hacia las 21:30 hora local, donde inició un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros hasta el Atlántico, trayecto que suele demorar unas ocho horas.

El movimiento del buque forma parte del despliegue naval ordenado por Estados Unidos en el Caribe, en un contexto de creciente tensión con Venezuela. Periodistas presentes en el lugar constataron la travesía del crucero, que continúa la ruta de otras unidades militares estadounidenses que han intensificado su presencia en aguas cercanas a las costas venezolanas.

Buque estuvo amarrado en el puerto de Rodman

El USS Lake Erie, crucero de 173 metros de eslora y 9.800 toneladas de desplazamiento, permaneció dos días en el puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal de Panamá, antes de retomar su travesía hacia el Caribe. El buque, perteneciente a la base naval de San Diego (California), integra la flota de cruceros estadounidenses equipados con misiles guiados, diseñados para operaciones de defensa.

Su paso por el canal ocurrió bajo el Puente Centenario, en una escena marcada por la iluminación de las esclusas y el reflejo de una luna creciente sobre las aguas. Con el número 70 visible en su casco, el Lake Erie reforzó la presencia militar de Estados Unidos en la región, en medio de un escenario geopolítico donde el Caribe y las costas venezolanas se han convertido en puntos estratégicos de tensión.

"Trump está preparado para frenar el narcotráfico"

El actual despliegue naval de EE. UU. se enmarca en las acusaciones de Washington contra Maduro, a quien señalan como líder del denominado 'Cártel de los Soles'. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de hasta US$ 50 millones por su captura, mientras refuerza su presencia militar en el Caribe con operaciones que, según el Pentágono, buscan frenar las rutas del narcotráfico.

En los próximos días, tres buques lanzamisiles se ubicarán en aguas internacionales cercanas a Venezuela como parte de esta estrategia. La medida responde a la política trazada por Trump, que vincula la lucha antidrogas con la seguridad fronteriza. “El presidente Trump está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones recogidas por Reuters.

¿Cuáles son los buques enviados por Estados Unidos?

El despliegue naval estadounidense en el Caribe no solo contempla al crucero lanzamisiles USS Lake Erie, sino también a tres destructores de la clase Arleigh Burke: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson. Estos buques, dotados con el sistema de defensa Aegis, se caracterizan por su capacidad para rastrear y neutralizar amenazas múltiples, ya sean aéreas o marítimas.

A este contingente se suma una escuadra anfibia compuesta por el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, junto al submarino de ataque nuclear USS Newport News. En conjunto, esta flota refuerza la presencia de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela y amplía el abanico de maniobras militares disponibles.