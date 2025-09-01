HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro asevera estar listo para "lucha armada" si EE. UU. invade Venezuela y alerta: "Un submarino apunta el país"

Nicolás Maduro mencionó la presencia de ocho barcos militares y un submarino nuclear de EE. UU., describiendo la situación como "la más grande amenaza" en un siglo para su país.

Nicolás Maduro afirmó que Venezuela se encuentra en un "periodo especial de máxima preparación". Foto: Composición LR/AFP.
Nicolás Maduro aseguró estar preparado para pasar a una “lucha armada” en caso de que Venezuela sea invadida por Estados Unidos, en el contexto del despliegue anunciado por el Gobierno de Donald Trump en aguas del Caribe. "Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional, de la historia y del pueblo de Venezuela", afirmó.

Además, el líder chavista reconoció que su régimen enfrenta “la más grande amenaza” de los últimos cien años y advirtió sobre la presencia de “al menos ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear”, que, según afirmó, estarían apuntando hacia territorio venezolano. El pronunciamiento se realizó durante una rueda de prensa nacional e internacional, según recogió RT.

PUEDES VER: Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

lr.pe

"Vamos a garantizar el funcionamiento del país"

Maduro afirmó que Venezuela se encuentra en un "periodo especial de máxima preparación", destacando que el país garantizará su funcionamiento sin importar las circunstancias. En declaraciones a los periodistas, el líder chavista aseguró que Venezuela no cederá ante chantajes ni amenazas de ningún tipo. Subrayó que, en caso de ser agredida, Venezuela pasaría inmediatamente a un "periodo de lucha armada" para defender su territorio.

Asimismo, calificó como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral, criminal y sangrienta” las recientes acciones de Estados Unidos, asegurando que Venezuela “jamás va a ceder frente a amenazas y chantajes”. Maduro destacó que, mientras su gobierno ha declarado la “máxima preparación para la defensa de Venezuela”, la Casa Blanca ha optado por ejercer la “máxima presión militar”, advirtiendo que se trata del “peor error” tras el fracaso de las distintas formas de guerra híbrida aplicadas contra su nación.

Canales de comunicación maltrechos

Según RT, el líder chavista también aseguró que, pese a la actual tensión, Venezuela aún mantiene las vías de diálogo con Estados Unidos, aunque reconoció que los dos canales existentes se encuentran “maltrechos” y “malogrados”. Maduro explicó que el régimen está dispuesto a sostener la comunicación necesaria para evitar mayores fricciones, pero que las condiciones actuales dificultan un entendimiento.

Con respecto a los dos canales mencionado, Maduro hizo referencia al encargado de Negocios ad interim de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, John McNamara, quien estuvo presente en el proceso de liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en territorio venezolano, a cambio de la repatriación de 252 venezolanos retenidos en el centro penitenciario CECOT de El Salvador.

El segundo canal de diálogo, explicó el mandatario, se sostiene a través de Richard Grenell, enviado especial del Gobierno de Trump, quien visitó Caracas en febrero pasado y sostuvo un encuentro directo con él. Maduro resaltó que, aunque estas comunicaciones no avanzan con fluidez, representan un punto mínimo de coordinación entre los dos gobiernos.

Tropas de Estados Unidas listas para una invasión, según régimen

Por otra parte, EFE dio a conocer que Venezuela alertó ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de la presencia 4.200 tropas “entrenadas” de Estados Unidos “listas y preparadas para invadir” su territorio. “Estados Unidos ha concentrado activos militares cerca de las costas venezolanas”, precisó el canciller Yván Gil.

"Estamos hablando de ocho embarcaciones militares que poseen, hasta donde sabemos (…), más de 1.200 misiles a bordo", añadió Gil. Estas declaraciones se dieron durante su intervención en la reunión virtual de urgencia convocada el domingo por el Gobierno de Colombia, que tiene la Presidencia pro tempore de la Celac. Además, el ministro denunció la violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, ante la presencia de un "submarino nuclear" en el Caribe.

Yván Gil niega la existencia del 'Cartel de los Soles' en Venezuela

Gil, funcionario del gobierno venezolano, defendió la postura de su país al asegurar que Venezuela es “un territorio libre de cultivos ilícitos”, gracias a los esfuerzos conjuntos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales. Además, enfatizó que cualquier acusación en contrario es parte de una narrativa falsa promovida por Estados Unidos, que ha señalado a Venezuela por supuestos vínculos con el narcotráfico bajo el término 'Cartel de los Soles'.

El funcionario también advirtió sobre las implicancias de un posible conflicto bélico contra Venezuela, señalando que el pretexto del narcotráfico, en el cual se basan las acusaciones estadounidenses, carece de fundamento. Según Gil, la desestabilización de Venezuela bajo tales acusaciones podría provocar una crisis mayor en toda la región, ante la creciente preocupación sobre la seguridad y la soberanía.

