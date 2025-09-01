HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Brasil se blinda ante el inicio del histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Medidas de seguridad extremas en Brasilia rodean a Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario y enfrenta temores de fuga hacia la Embajada de Estados Unidos.

Brasil se prepara para el juicio histórico contra Jair Bolsonaro, acusado de conspirar para mantener el poder tras ser derrotado en 2022. Foto: LR
Brasil se prepara para el juicio histórico contra Jair Bolsonaro, acusado de conspirar para mantener el poder tras ser derrotado en 2022. Foto: LR

A un año de las elecciones presidenciales y en medio de un tenso clima político, Brasil se prepara el inicio del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro este martes 2 de septiembre. El líder de la derecha brasileña es acusado de conspirar para mantenerse en el poder tras ser derrotado en 2022 por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. De ser hallado culpable podría enfrentar una condena de hasta 43 años.

El juicio, considerado como histórico, ha llevado a que se extremen las medidas de seguridad en Brasilia, ciudad donde se llevará a cabo el proceso y donde Bolsonaro cumple con una prisión domiciliaria ante los peligros de una posible fuga suya. Según el medio Globo, las autoridades temen que el exmandatario intente llegar hasta la Embajada de Estados Unidos, ubicada a solo 15 minutos en auto de su residencia, incluso usando el vehículo de un vecino para despistar a la vigilancia. La preocupación aumentó luego de que uno de sus hijos buscara presionar a la Casa Blanca, con el respaldo de Donald Trump, para que interceda en el caso judicial que enfrenta.

PUEDES VER: Guyana elige a su nuevo presidente en medio del boom petrolero y la histórica disputa con Venezuela por el Esequibo

lr.pe

Bolsonaro será juzgado por plan golpista

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inicio un juicio en contra Jair Bolsonaro y otros siete acusados señalados de haber participado en una trama golpista después de las elecciones presidenciales de 2022. Según la denuncia, el grupo integraba el “núcleo duro” que intentó desconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva e impulsar un quiebre institucional.

La Fiscalía sostiene que Bolsonaro y sus aliados planearon abolir por la fuerza el Estado democrático de derecho. También enfrentan cargos por integrar una organización criminal armada y por incitar acciones que derivaron en los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando edificios de los tres poderes fueron invadidos y dañados.

PUEDES VER: Nicolás Maduro asegura que Venezuela "está más fuerte que ayer" en medio de tensiones con Estados Unidos

lr.pe

El caso es considerado histórico porque, más allá de las protestas callejeras, apunta a la participación directa de un expresidente y de miembros de su círculo cercano en la elaboración de medidas ilegales, como decretos de excepción y maniobras para mantener a Bolsonaro en el poder pese a su derrota electoral. La investigación detalla reuniones, estrategias y la coordinación de fuerzas de seguridad en apoyo a la conspiración.

Aunque la condena es vista como probable, los especialistas advierten que la definición de la pena podría demorarse por recursos judiciales y eventuales pedidos de vista de los magistrados. Aun así, el inicio del juicio marca un hito: por primera vez en la historia brasileña, un expresidente es procesado por planear un golpe de Estado.

PUEDES VER: Al menos 800 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

lr.pe

Juicio a Bolsonaro divide a la derecha brasileña

En la víspera del juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF), seguidores de Jair Bolsonaro se concentraron frente a su residencia, donde cumple arresto domiciliario preventivo, mientras su sector político presiona al Congreso de mayoría derechista para aprobar una ley de amnistía que podría liberarlo a él y a sus aliados.

El pastor evangélico Silas Malafaia calificó el proceso como una “persecución política vergonzosa” y aseguró que la amnistía “derribará todo eso”. Pese a ello, los esfuerzos parlamentarios hasta ahora han fracasado, incluso con la obstrucción de sesiones en agosto por diputados ultraderechistas que buscaban forzar una votación urgente. La presión por un perdón crecerá si el STF condena a Bolsonaro, aunque los planteamientos se dividen entre un perdón irrestricto para el exmandatario y una versión limitada que solo beneficiaría a los militantes implicados en los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

PUEDES VER: Medios globales se unen este 1 de septiembre por la libertad de prensa en la Franja de Gaza

lr.pe

El juicio también redefine la estrategia electoral de la derecha para 2026. Incluso si Bolsonaro logra evitar la cárcel, seguirá inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformación electoral, lo que abre espacio para nuevas figuras. En paralelo, algunos sectores del bolsonarismo ven en su esposa Michelle y en su hijo Flávio posibles herederos políticos, mientras que otros apuntan al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato fuerte frente a Lula, que ya anticipó su intención de buscar la reelección.

Las divisiones familiares aumentan la complejidad del panorama. Eduardo Bolsonaro, desde Estados Unidos, apoyó las sanciones comerciales impuestas por Donald Trump contra Brasil, generando un enfrentamiento con su padre, quien lo calificó de “inmaduro” por criticar a Freitas. La respuesta del hijo, según mensajes incautados por la policía, fue tajante: “Púdrete, ingrato”.

