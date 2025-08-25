HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Periodistas de Ecuador alertan sobre infiltración de agentes policiales en chats de prensa privados

El administrador de un grupo de prensa en Ecuador expulsó a un usuario que resultó ser un sargento de la Policía Nacional.

Denuncian policías infiltrados en grupos de prensa; Gobierno lo llama rumor
Denuncian policías infiltrados en grupos de prensa; Gobierno lo llama rumor

La ONG de Ecuador, Fundamedios, denunció la infiltración de policías encubiertos a grupos privados de periodistas. La organización le exigió explicaciones al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Inteligencia. Hasta el momento, no han emitido pronunciamientos. Fundamedios calificó este hecho como "una grave vulneración a la libertad de expresión, el secreto profesional y la privacidad".

La ONG sigue exigiendo explicaciones inmediatas al Gobierno, investigaciones independientes y garantías de no repetición. Diversos testimonios señalan que agentes se habrían hecho pasar por “periodistas” y usado medios como canales de inteligencia. Cuando se le insistió a la vocera del gobierno sobre el silencio de las autoridades y la permanencia de los agentes en chats de prensa, reiteró que no responderán sobre evidencia “no verificada” y cuestionó nuevamente la legalidad del origen de la información.

PUEDES VER: Detienen en Ecuador a dos hombres con explosivos que serían usados en atentados terroristas en Colombia

lr.pe

Policías infiltrados en grupos de periodistas: vocera del gobierno desacredita las acusaciones

Benito Bonilla, el administrador de un grupo de prensa, expulsó a un usuario que resultó ser sargento de la Policía Nacional. Además, identificaron al menos a dos agentes infiltrados en 17 grupos de WhatsApp donde se intercambiaba información entre periodistas y fuentes estatales.

La vocera del gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo, calificó de "rumor" a las denuncias de infiltración de agentes de inteligencia en grupos de prensa. Asimismo, al ser consultada por el medio Infobae, declaró que la información filtrada “no ha pasado por ningún procedimiento formal o judicial que pueda revestir esta información de veracidad”.

PUEDES VER: Masacre en Ecuador: grupo armado asesina a disparos a siete personas dentro de un un billar

lr.pe

Comunidad denunció que policías admitieron la existencia de red de seguimiento a líder indígena

Tres policías fueron retenidos hasta el 21 de agosto después de que reconocieran durante una audiencia de una comunidad indígena que hay un sistema de seguimiento por parte de la policía. Los tres sujetos se hicieron pasar por periodistas en una audiencia en donde se denunció el hostigamiento a Leonidas Iza, quien sufrió un presunto intento de asesinato. Se revelaron testimonios sobre una supuesta red de vigilancia dirigida por agentes estatales que usaban seudónimos y estructuras de mando. Operaban mediante un chat denominado "Asadero del cuy".

«La Fiscalía respeta y reconoce las normas y tradiciones de las comunidades indígenas, incluida la resolución de conflictos en sus propios territorios. Sin embargo, reitera que resulta fundamental establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la justicia ordinaria», expresó el Ministerio Público en un comunicado.

Notas relacionadas
El país de América Latina que escondería el oro de Atahualpa, tan deseado por los españoles: no es Perú

El país de América Latina que escondería el oro de Atahualpa, tan deseado por los españoles: no es Perú

LEER MÁS
Detienen en Ecuador a dos hombres con explosivos que serían usados en atentados terroristas en Colombia

Detienen en Ecuador a dos hombres con explosivos que serían usados en atentados terroristas en Colombia

LEER MÁS
Estudio científico revela cuál es el verdadero origen del cacao en Sudamérica y como se expandió por el mundo

Estudio científico revela cuál es el verdadero origen del cacao en Sudamérica y como se expandió por el mundo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuatro niños mueren a manos de sus padres en República Dominicana: autoridades investigan dos casos de infanticidio

Cuatro niños mueren a manos de sus padres en República Dominicana: autoridades investigan dos casos de infanticidio

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Mundo

Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

El único país de América Latina con transporte público totalmente gratuito: no es Chile ni Colombia

Hombre abandona a su perro en el aeropuerto porque no dejaron subirlo al avión y es arrestado por maltrato en Brasil

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota