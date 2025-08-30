Muchos usuarios están relacionando la supuesta muerte de Donald Trump con escenas de Los Simpson por anteriores predicciones. | Composición LR

Muchos usuarios están relacionando la supuesta muerte de Donald Trump con escenas de Los Simpson por anteriores predicciones. | Composición LR

"Trump está muerto" se ha vuelto tendencia en X (antes Twitter) en estos días. La frase creó una ola de especulaciones sobre el presidente de Estados Unidos y su estado de salud. No solo en redes sociales, sino también en algunos medios internacionales, es que se preguntaron qué pasa con Donald.

Aunque no hay confirmación oficial ni evidencia de la muerte del presidente Trump, los rumores han ido creciendo con el paso de las horas. Incluso, muchos usuarios están relacionando el caso con escenas de Los Simpson, ya que por anteriores predicciones, algunas personas creen que lo ficticio sí guarda relación con la realidad.

Los Simpson habían recreado la muerte de Donald Trump. Foto: Expreso



¿Está Trump muerto? Así iniciaron los rumores en redes

El punto de partida de los rumores fueron declaraciones del vicepresidente J.D. Vance en una entrevista con USA Today el pasado miércoles 27 de agosto. Vance, al responder si estaba preparado para asumir la presidencia en caso de una "terrible tragedia", aseguró que Trump estaba bien, pero que los imprevistos no podían descartarse. Esa única frase, interpretada fuera de contexto, encendió las alarmas en redes sociales y creó "Is Trump dead?"

Sumado a ello, solo hace unos días se habían visto fotografías donde Trump mostraba piernas hinchadas, hematomas en las manos y tobillos inflamados. Aunque la Casa Blanca explicó que se trataba de la insuficiencia venosa crónica que padece y que su salud era estable, las imágenes reforzaron los rumores de su supuesta muerte y que se estaría manejando en secreto.

Hace pocos días, se vieron moretones en las manos de Donald Trump. Foto: Independent



El estado de salud de Trump y el factor Simpson

Según los comunicados oficiales, Donald Trump padece insuficiencia venosa crónica, un problema de circulación que provoca hinchazón, pero no representa una amenaza grave. Sus médicos descartaron trombosis o enfermedades cardíacas y aseguraron que el presidente se mantiene activo y en buena condición. No obstante, la tendencia de hashtags como #trumpisdead aumentaron las teorías sobre un posible deterioro mayor.

El fenómeno se potenció con el llamado "factor Simpson". Durante la Comic-Con de San Diego, el creador de la serie, Matt Groening, bromeó con que el programa continuaría "hasta que alguien muera" y añadió que al morir Trump habría "baile en las calles", acompañado de un "presidente Vance". Dado el historial de Los Simpson y sus supuestas "predicciones", la broma encajó perfectamente con los rumores.