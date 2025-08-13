Gustavo Petro rechaza detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Es ilegal. Es un secuestro"
El presidente de Colombia en su cuenta de X señaló que la detención de los topógrafos colombianos en el terreno de la Isla Chinería es ilegal, ya que considera que esta zona no fue adjudicada conforme al Protocolo de Río de Janeiro.
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
- Petro amenaza con detener la llegada del subsecretario de Estado de EE. UU. a Colombia: "Yo podría impedirlo"
El último martes, la Policía Nacional intervino a topógrafos colombianos que realizaban mediciones del terreno en la Isla Chinería. Frente a esta situación, el presidente de Colombia indicó en su cuenta de X que esta acción es ilegal y que esta detención fue un secuestro, ya que considera que la isla de Santa Rosa no fue adjudicada conforme al Protocolo de Río de Janeiro.
"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro".
PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa
La PNP intervino este martes a dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones en la isla Santa Rosa, aparentemente sin autorización oficial.
De acuerdo con el informe policial, los ciudadanos extranjeros John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón fueron detectados realizando labores técnicas en territorio peruano sin los permisos requeridos por la legislación vigente en el Perú.