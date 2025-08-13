Gustavo Petro rechaza detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Es ilegal. Es un secuestro"

El presidente de Colombia se pronunció sobre la detención de topógrafos en Colombia. Foto: composición LR.

El presidente de Colombia se pronunció sobre la detención de topógrafos en Colombia. Foto: composición LR.

El último martes, la Policía Nacional intervino a topógrafos colombianos que realizaban mediciones del terreno en la Isla Chinería. Frente a esta situación, el presidente de Colombia indicó en su cuenta de X que esta acción es ilegal y que esta detención fue un secuestro, ya que considera que la isla de Santa Rosa no fue adjudicada conforme al Protocolo de Río de Janeiro.

"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro".

PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa

La PNP intervino este martes a dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones en la isla Santa Rosa, aparentemente sin autorización oficial.

De acuerdo con el informe policial, los ciudadanos extranjeros John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón fueron detectados realizando labores técnicas en territorio peruano sin los permisos requeridos por la legislación vigente en el Perú.