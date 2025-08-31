Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"
Vladimir Padrino acusó a Estados Unidos de querer "apoderarse del mar Caribe" y aseguró que Venezuela está preparada para responder ante cualquier agresión militar.
El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, advirtió este domingo que Venezuela “luchará” si Estados Unidos llega a “poner un pie” en su territorio. Sus declaraciones ocurren después de que Washington planteara desplegar buques cerca del país bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Durante un balance militar transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa patrullando los espacios marítimos y aéreos, y se prepara para “responder ante cualquier circunstancia”.
Padrino acusa a Estados Unidos de querer controlar el Caribe
El funcionario acusó a Estados Unidos de intentar “apoderarse del mar Caribe” con sus operaciones militares. Señaló que cualquier acción contra Venezuela sería considerada una agresión a la “sagrada soberanía” del país.
“Estamos preparándonos y vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela”, insistió el ministro, reforzando el mensaje de que Caracas responderá “ante cualquier agresión de cualquier intensidad o naturaleza”.
Venezuela pide respaldo internacional frente a la tensión
Padrino también hizo un llamado a la comunidad internacional a garantizar el respeto a la soberanía de los pueblos y a observar con atención lo que describió como una “nueva agresión” de Estados Unidos.
Según el ministro, el impacto de la presencia militar norteamericana no se limitaría a Venezuela, sino que tendría consecuencias en toda América Latina y el Caribe, por lo que instó a los gobiernos de la región a mantenerse vigilantes.
Maduro aseguró este jueves que "no hay forma" de una invasión de Estados Unidos
El jueves, en un acto con militares transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Nicolás Maduro afirmó que “no hay forma de que Estados Unidos invada Venezuela”. La declaración respondió al anuncio de Washington sobre el despliegue de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos en el Caribe sur, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Maduro acusó a Washington de sostener una campaña de “asedio” y “guerra psicológica” contra el país. Aseguró que, pese a las amenazas, Venezuela está “más fuerte y preparada” para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial.