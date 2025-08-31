HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas
'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

Vladimir Padrino acusó a Estados Unidos de querer "apoderarse del mar Caribe" y aseguró que Venezuela está preparada para responder ante cualquier agresión militar.

Vladimir Padrino acusó a Estados Unidos de querer "apoderarse" de el mar del Caribe.
Vladimir Padrino acusó a Estados Unidos de querer "apoderarse" de el mar del Caribe. | Composición LR

El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, advirtió este domingo que Venezuela “luchará” si Estados Unidos llega a “poner un pie” en su territorio. Sus declaraciones ocurren después de que Washington planteara desplegar buques cerca del país bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Durante un balance militar transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa patrullando los espacios marítimos y aéreos, y se prepara para “responder ante cualquier circunstancia”.

PUEDES VER: Evo Morales asegura que el 'Cartel de los Soles´ es un invento que EE.UU creó para invadir Venezuela y aislar a Maduro

lr.pe

Padrino acusa a Estados Unidos de querer controlar el Caribe

El funcionario acusó a Estados Unidos de intentar “apoderarse del mar Caribe” con sus operaciones militares. Señaló que cualquier acción contra Venezuela sería considerada una agresión a la “sagrada soberanía” del país.

“Estamos preparándonos y vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela”, insistió el ministro, reforzando el mensaje de que Caracas responderá “ante cualquier agresión de cualquier intensidad o naturaleza”.

PUEDES VER: El escándalo de corrupción en la era Milei: sobornos por medicamentos, audios delatores y ataque a piedrazos

lr.pe

Venezuela pide respaldo internacional frente a la tensión

Padrino también hizo un llamado a la comunidad internacional a garantizar el respeto a la soberanía de los pueblos y a observar con atención lo que describió como una “nueva agresión” de Estados Unidos.

Según el ministro, el impacto de la presencia militar norteamericana no se limitaría a Venezuela, sino que tendría consecuencias en toda América Latina y el Caribe, por lo que instó a los gobiernos de la región a mantenerse vigilantes.

PUEDES VER: ¿Hijo del ‘Chapo’ Guzmán delató a Maduro? la supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

lr.pe

Maduro aseguró este jueves que "no hay forma" de una invasión de Estados Unidos

El jueves, en un acto con militares transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Nicolás Maduro afirmó que “no hay forma de que Estados Unidos invada Venezuela”. La declaración respondió al anuncio de Washington sobre el despliegue de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos en el Caribe sur, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro acusó a Washington de sostener una campaña de “asedio” y “guerra psicológica” contra el país. Aseguró que, pese a las amenazas, Venezuela está “más fuerte y preparada” para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial.

Notas relacionadas
Kristi Noem anuncia expansión de operaciones de ICE en ciudades clave de EEUU

Kristi Noem anuncia expansión de operaciones de ICE en ciudades clave de EEUU

LEER MÁS
Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.2000 metros de altura

Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.2000 metros de altura

LEER MÁS
El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hijo del ‘Chapo’ Guzmán delató a Maduro? la supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo del ‘Chapo’ Guzmán delató a Maduro? la supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Mundo

Marco Rubio viajará a México y Ecuador para firmar acuerdo en seguridad y migración de EEUU del 2 al 4 de septiembre

Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel: Ankara endurece sanciones en protesta por ofensiva en Gaza

Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota