Mundo

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela: "Maduro ordena y él obedeció"

El exsenador de Colombia Ernesto Macías aseguró, a través de su cuenta de X, que "Maduro manda sobre Petro" y afirmó que su país está en manos del cabecilla del Cártel de los Soles.

Gustavo Petro es acusado por figuras políticas en Colombia de "obedecer" a Maduro.
Gustavo Petro es acusado por figuras políticas en Colombia de "obedecer" a Maduro. | Composición LR

Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue criticado por el exsenador Ernesto Macías por reforzar la frontera con Venezuela con 25.000 hombres, lo que calificó como un claro intento de proteger al dictador Nicolás Maduro.

El miércoles 28 de agosto, el presidente Petro anunció en su cuenta de X la militarización del lado venezolano de la frontera en Catatumbo, con el objetivo de "reducir al máximo las fuerzas de la mafia". Además, afirmó que "la coordinación entre ambos Estados es la que lo permite".

PUEDES VER: Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

lr.pe

Ernesto Macías critica a Petro por reforzar frontera con Venezuela

Tras el anuncio de Gustavo Petro, Ernesto Macías, expresidente del Senado de la República de Colombia, le respondió y lo vinculó con el "entramado ilegal" que gobierna al otro lado de la frontera, en referencia a Nicolás Maduro. "Cada día nos duele más Colombia", afirmó. Además, sostuvo que "definitivamente, Maduro manda sobre Petro: le ordenó mandar tropas a la frontera y él obedeció".

Previamente, Macías se había pronunciado sobre la intervención de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela. "La caída del narcodictador y de sus socios en la región, junto con la desarticulación de los cárteles del narcotráfico —los Soles, el ELN y las FARC— será lo mejor para Colombia", afirmó.

El exsenador no fue la única figura política en pronunciarse, ya que Katherine Miranda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, afirmó que las acciones de Petro buscan "complacer a Maduro". También señaló que el Ejército debe defender a los colombianos y "no ser una ficha en el tablero de la dictadura venezolana".

PUEDES VER: Estos son los buques de guerra con misiles que Estados Unidos ha enviado al Caribe, según el Financial Times

lr.pe

Maduro agradece a Petro por envío de tropas a la frontera con Venezuela

En un acto militar en el que apareció vestido con uniforme de camuflaje, Nicolás Maduro agradeció al presidente Petro por las medidas anunciadas para la zona del Catatumbo colombiano, en la frontera con Venezuela. Según indicó, estas formarían parte de las acciones para implementar una zona binacional.

"Agradecer al presidente (Gustavo Petro), con que compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, bandera mirandina que nació en Haití, Colombia a la que compartimos la misma espada, el mismo padre, Bolívar", afirmó Maduro.

En referencia a la creación de la zona binacional, Maduro aseguró que el proceso avanza con éxito. "Para el bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos: venezolanos y colombianos, unidos por la paz", afirmó.

