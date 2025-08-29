El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a expresar su rechazo a la idea de una "invasión extranjera" en Venezuela. En sus declaraciones del viernes, defendió que los conflictos de la región deben resolverse entre los países involucrados, sin la intervención de potencias externas. Este mensaje llega en medio de un aumento de tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos, a raíz del despliegue de buques militares en la zona.

"Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo", señaló Petro en un mensaje compartido en su cuenta de X.

"Los problemas latinoamericanos deben ser resueltos por latinoamericanos"

En la misma publicación, Petro reafirmó que "los problemas de los latinoamericanos y caribeños" han de ser resueltos única y exclusivamente por los latinoamericanos y caribeños". Además, destacó la importancia de mantener relaciones de igualdad con el resto de potencias, ya sean de Europa, América, África o Asia.

El presidente colombiano enfatizó que "con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos, no como siervos"

Estas declaraciones coinciden con las de Henrique Capriles, líder opositor venezolano, quien también criticó a aquellos que han hablado de manera ligera sobre la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, llamando a ser más responsables con las palabras.

Critican a Petro por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela

El expresidente del Senado, Ernesto Macías, cuestionó duramente a Gustavo Petro por haber enviado 25.000 soldados a reforzar la frontera con Venezuela, ya que considera que se trata de un claro esfuerzo por proteger al régimen de Nicolás Maduro.

El 28 de agosto, Petro comunicó en su cuenta de X que había decidido militarizar la frontera venezolana en la zona de Catatumbo, con el fin de "reducir al mínimo las fuerzas de la mafia". Además, aseguró que la estrecha colaboración entre ambos gobiernos fue lo que permitió llevar a cabo esta medida.

Tras el anuncio de Gustavo Petro, Macías, expresidente del Senado de la República de Colombia, le respondió y lo vinculó con el "entramado ilegal" que gobierna al otro lado de la frontera, en referencia a Nicolás Maduro. "Cada día nos duele más Colombia", afirmó.

Presidente colombiano niega la existencia del 'Cartel de los Soles' pese a evidencias de EEUU

En su cuenta de X, Petro rechazó rotundamente la existencia del ‘Cartel de los Soles’, tachándola de un invento creado con fines políticos, como parte de una estrategia para justificar una posible intervención militar. "El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio", indicó el mandatario.

Además, el presidente sostuvo que los verdaderos capos de este negocio viven fuera de América Latina, Europa y Oriente Medio. También reveló que había extendido una propuesta conjunta a Estados Unidos y Venezuela para acabar con la "Junta del Narcotráfico", organización que él califica como responsable del traslado de la cocaína.