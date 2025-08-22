HOYSuscripcion LR Focus

Bus turístico se estrella y deja varios muertos tras volver de las cataratas del Niagara a Nueva York: un niño entre los fallecidos

El autobús llevaba turistas de India, China y Filipinas, incluidos varios menores de edad.

Varias personas muertas en accidente de autobús de turismo en Nueva Yorl.
Varias personas muertas en accidente de autobús de turismo en Nueva Yorl. | NBC

Un autobús turístico que transportaba a 52 personas se volcó este viernes 22 de agosto en una zanja al norte del estado de Nueva York, mientras regresaba de las cataratas del Niágara. La Policía estatal confirmó que el accidente dejó varias personas fallecidas y múltiples heridos. Además, algunos pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo tras el impacto.

El accidente, cuyas causas aún no han sido confirmadas, ocurrió en la carretera interestatal 90, entre las salidas 49 y 48A, cerca de Pembroke, a medio camino entre Buffalo y Rochester.

Según las autoridades, el vehículo transportaba a turistas originarios de India, China y Filipinas, entre ellos varios menores de edad. Algunos pasajeros fueron expulsados del autobús cuando se rompieron las ventanas.

Noticia en desarrollo

