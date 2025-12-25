HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Régimen de Nicolás Maduro libera a 71 presos políticos que protestaron en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024

La liberación de los 71 presos políticos en Venezuela ocurrió durante la Navidad.

La ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que la dictadura de Nicolás Maduro liberó a 71 presos políticos que protestaron en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024. La puesta en libertad se produjo durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre, cuando el mundo celebraba la Navidad.

A través de una nota de prensa, el colectivo explicó que 65 hombres recluidos en el penal conocido como Tocorón, ubicado en el Estado Aragua, fueron excarcelados. Además, se liberaron a 3 mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda, y 3 adolescentes en La Guaira. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, conformada por familiares de los detenidos, también confirmó las excarcelaciones en X (anteriormente Twitter).

