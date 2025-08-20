Policía de Texas libera por error a reo con condena de 5 años de prisión: varias patrullas fueron movilizadas
La liberación por error de la policía al reo ocurrió el 17 de agosto a las 4:30 a. m. en Houston, Texas.
Las personas suelen equivocarse en la vida, pero las acciones realizadas por las autoridades de Texas quedarán grabadas en la menta de la ciudadanía. Este es el caso del reo Troy Dugas liberado por equivocación en el Condado de Harris, Texas
El detenido de 36 años recibió una condena de 5 años de prisión por asalto agravado familiar y otros 2 años por evadir su arresto en la ciudad de Houston, cede del condado.
¿Por qué la policía libero por error al reo en Houston?
Acorde a la Oficina del Sheriff del Condado de Harris (HSCO), las autoridades no registraron de forma adecuada al reo Troy Dugas. Al momento de retirarle los cargos menores, los funcionarios creyeron que podía ser liberado de prisión. El principal error fue olvidarse que el hombre había sido sentenciado a la cárcel
La situación se encuentra bajo investigaciones internas, informó la HSCO. "Se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que llevaron a la liberación errónea de Duglas del penal", añadió la Oficina del Sheriff.
¿Cuáles son las características de Troy Dugas, el reo liberado en Texas?
En caso de ser visto por las calles, se pidió a las personas que eviten contacto directo y emitan una notificación inmediata al 911. Algunos vecinos observaron a varias patrullas siendo movilizadas cerca de las cosas por donde podía estar el fugitivo de estas características.
- Hombre afroamericano.
- 36 años.
- 1.85 metros de altura.
- Aproximadamente maneja un peso de 98 kg.