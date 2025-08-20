HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
El doctor que comió heces para frenar una epidemia
El doctor que comió heces para frenar una epidemia     El doctor que comió heces para frenar una epidemia     El doctor que comió heces para frenar una epidemia     
Historias Estados Unidos

Policía de Texas libera por error a reo con condena de 5 años de prisión: varias patrullas fueron movilizadas

La liberación por error de la policía al reo ocurrió el 17 de agosto a las 4:30 a. m. en Houston, Texas.

Un reo condenado a 5 años de prisión fue liberado por error a manos de la policía en Estados Unidos.
Un reo condenado a 5 años de prisión fue liberado por error a manos de la policía en Estados Unidos. | Composición LR

Las personas suelen equivocarse en la vida, pero las acciones realizadas por las autoridades de Texas quedarán grabadas en la menta de la ciudadanía. Este es el caso del reo Troy Dugas liberado por equivocación en el Condado de Harris, Texas

El detenido de 36 años recibió una condena de 5 años de prisión por asalto agravado familiar y otros 2 años por evadir su arresto en la ciudad de Houston, cede del condado.

PUEDES VER: Peruana fue despedida un año antes de terminar su pasantía de US$7.000 en EEUU por quejarse del incumplimiento del programa

lr.pe

¿Por qué la policía libero por error al reo en Houston?

Acorde a la Oficina del Sheriff del Condado de Harris (HSCO), las autoridades no registraron de forma adecuada al reo Troy Dugas. Al momento de retirarle los cargos menores, los funcionarios creyeron que podía ser liberado de prisión. El principal error fue olvidarse que el hombre había sido sentenciado a la cárcel

La situación se encuentra bajo investigaciones internas, informó la HSCO. "Se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que llevaron a la liberación errónea de Duglas del penal", añadió la Oficina del Sheriff.

PUEDES VER: La macabra historia del payaso que asesinó a más de 30 jóvenes y niños en EEUU: restos humanos eran enterrados en su sótano

lr.pe

¿Cuáles son las características de Troy Dugas, el reo liberado en Texas?

En caso de ser visto por las calles, se pidió a las personas que eviten contacto directo y emitan una notificación inmediata al 911. Algunos vecinos observaron a varias patrullas siendo movilizadas cerca de las cosas por donde podía estar el fugitivo de estas características.

  • Hombre afroamericano.
  • 36 años.
  • 1.85 metros de altura.
  • Aproximadamente maneja un peso de 98 kg.
Notas relacionadas
Mujer vence al cáncer de mama, juega Monopoly y gana más de US$2 millones para disfrutarlo con sus 10 nietos en EEUU: "Valió la pena"

Mujer vence al cáncer de mama, juega Monopoly y gana más de US$2 millones para disfrutarlo con sus 10 nietos en EEUU: "Valió la pena"

LEER MÁS
El espeluznante caso de Samuel Little: el asesino en serie más letal de EEUU según el FBI

El espeluznante caso de Samuel Little: el asesino en serie más letal de EEUU según el FBI

LEER MÁS
El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre latino en EEUU que caminaba más de 6 km al trabajo recibió un auto de sus compañeros: pronto podría reunirse con su familia

Padre latino en EEUU que caminaba más de 6 km al trabajo recibió un auto de sus compañeros: pronto podría reunirse con su familia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

Historias Estados Unidos

Conoce La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que conquista EEUU: "Te damos tu yapa"

Joven de República Dominicana logra entrar a EEUU con una Green Card vencida y se salva de ser arrestada por una simple razón

Padre latino en EEUU que caminaba más de 6 km al trabajo recibió un auto de sus compañeros: pronto podría reunirse con su familia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota