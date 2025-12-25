El flujo de migrantes de América Latina que llega a países de la OCDE cayó en el último año. | Foto: IA

Un informe reveló la evolución de los movimientos migratorios y la inclusión laboral de las personas en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los últimos datos indicaron que los venezolanos dejaron de conformar el principal grupo de América Latina que sale de su país para buscar mejores oportunidades.

En general, después de tres años de incrementos significativos tras la pandemia, la migración permanente hacia los países de la OCDE experimentó una caída del 4% en 2024. Sin embargo, el número total de 6,2 millones de nuevos inmigrantes se mantiene en cifras históricamente elevadas, ya que supera en un 15% los niveles registrados en 2019.

Los principales países de origen de los nuevos inmigrantes en la OCDE

El 'Informe de Perspectivas Migratorias 2025' señaló que India y China han sido, durante mucho tiempo, los principales países de origen de nuevos migrantes en la OCDE, fuera de las crisis humanitarias. Durante la pandemia de COVID-19, el número de personas indias superó al de las chinas como principal flujo y, en 2023, mantuvo una clara ventaja sobre todos los demás países de origen. En América Latina, este fue el orden:

País 2022 2023 Variación (%) Colombia 219.000 227.000 3% México 164.000 217.000 32% Brasil 156.000 155.000 -1% Venezuela 123.000 125.000 1% Cuba 59.000 119.000 99% Perú 88.000 98.000 10% República Dominicana 55.000 85.000 53% Argentina 63.000 67.000 7% Honduras 67.000 62.000 -7% Ecuador 34.000 39.000 13%

De esta manera, Colombia fue el principal país de origen de los migrantes que apuntan a países de la OCDE, porque 227.000 personas del país sudamericano tuvieron ese destino en 2023. Por otro lado, los cubanos tuvieron el mayor crecimiento, ya que prácticamente duplicaron la cifra del año anterior, pasando de 59.000 a 119.000 personas.

¿Por qué viajan los migrantes a países de la OCDE?

El informe explicó que la familia fue el principal motivo detrás de la migración permanente hacia los países de la OCDE en 2023. La migración laboral experimentó una notable disminución del 21%, tras un período de crecimiento constante desde 2020. Por su parte, la migración humanitaria mostró un incremento del 23%, impulsado por el elevado número de solicitudes de asilo registradas en años anteriores y un récord en el reasentamiento de nuevos refugiados, que creció un 19%.

En particular, la migración laboral temporal hacia los países de la OCDE alcanzó en 2024 un nivel históricamente elevado. De esta manera, se emitieron cerca de 2,3 millones de permisos y autorizaciones de trabajo en estos destinos, con excepción de Polonia, lo que representa un incremento del 26% en comparación con 2019.

El número de nuevos solicitantes de asilo en la OCDE alcanzó un récord histórico en 2024, con 3 millones de solicitudes, lo que representa un incremento del 13% en comparación con el año anterior. Este aumento fue principalmente impulsado por Estados Unidos, aunque también se observaron incrementos en Canadá y el Reino Unido. En contraste, en el resto de los países de la organización, se registró una disminución en el número de solicitudes de asilo.