Mientras se espera la próxima llegada de tres destructores Aegis, aviones y submarinos de ataque de Estados Unidos al Caribe de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro parase verse acorralado. Durante un acto de condecoración, Maduro hizo un llamado a los reservistas y a "todo el pueblo" a un aislamiento para hacer frente a "las amenazas" de EE. UU. durante este fin de semana, cuando, según estimaciones de Reuters, podrían llegar las embarcaciones.

De acuerdo con medios como CNN, el envío de estos buques estadounidenses al mar de Venezuela estaría enfocada a combatir actividades de organizaciones catalogadas como "narco-terroristas", los cuales representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Maduro aseguró que la convocatoria prevé actos en cuarteles, plazas y bases populares de defensa integral. Durante un acto castrense, aseguró que Venezuela “rechaza las amenazas del imperialismo” y garantizó que más de 4,5 millones de milicianos estarán activos. Además, adelantó que sostendrá una reunión con el sistema defensivo nacional para ajustar estrategias militares.

DEA acusa a Maduro de liderar un “narcoestado”

El director de la DEA, Terry Cole, aseguró que Venezuela se ha convertido en un “estado narcoterrorista” bajo el control de Nicolás Maduro. Según explicó en entrevista con Fox News, el régimen venezolano mantiene vínculos directos con el ELN y las disidencias de las FARC, organizaciones que utilizarían el territorio venezolano como plataforma para enviar toneladas de cocaína hacia carteles mexicanos, responsables de su distribución en Estados Unidos. Cole subrayó que, pese al refuerzo de las fronteras ordenado por la administración Trump, las incautaciones de cocaína en lo que va de 2025 ya superan años anteriores, al tiempo que crecen los decomisos de fentanilo y metanfetaminas.

El funcionario también alertó sobre la expansión del grupo criminal Tren de Aragua en ciudades norteamericanas, acusando al chavismo de facilitar su infiltración. “La corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista. Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses”, advirtió Cole. Estas acusaciones se suman a las recientes declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que Washington está preparado para “usar todo su poder” contra lo que calificó como el Cartel de los Soles, liderado —según dijo— por Nicolás Maduro.

Estados Unidos advierte a sus ciudadanos no viajar a Venezuela en medio de creciente tensión

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia categórica a sus ciudadanos al elevar la alerta de viaje a Venezuela al nivel 4, el más alto en su sistema de clasificación, lo que implica la recomendación de no viajar bajo ninguna circunstancia al país sudamericano.

La Oficina Externa para Venezuela justificó la decisión en un escenario de riesgos múltiples que ponen en grave peligro a los visitantes extranjeros. Entre los principales motivos citados se encuentran las detenciones arbitrarias, la posibilidad de torturas durante la reclusión, secuestros, terrorismo, prácticas policiales injustas, disturbios civiles y la creciente delincuencia violenta. “Las condiciones actuales hacen que cualquier viaje sea inseguro e impredecible”, señala el comunicado oficial.

La advertencia se produce en medio de una escalada de tensiones entre Caracas y Washington, marcada por el reciente despliegue de destructores estadounidenses en el Caribe. A ello se suma el endurecimiento del discurso de altos funcionarios venezolanos: un dirigente de la Asamblea Nacional advirtió que cualquier extranjero que ingrese de manera irregular al país “será tratado como enemigo de la patria”.