Julio César Chávez Jr. fue deportado por EE.UU. y ahora está en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo por presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa. | composición LR

Julio César Chávez Jr. fue deportado por EE.UU. y ahora está en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo por presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa. | composición LR

Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos y arrestado en Sonora, México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la noticia en La Mañanera del martes 19 de agosto. El boxeador se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo por presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Delincuencia organizada y tráfico de armas son los cargos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al excampeón de boxeo mexicano. La detención ocurrió a las 11.53 a.m. del lunes 18 de agosto, en Nogales. El mexicano usaba un pantalón y sudadera negros, zapatillas rojas y una playera blanca cuando fue arrestado.

EE.UU. entrega a México a Julio César Chávez Jr. tras arresto de ICE

Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gobierno de Donald Trump entregó a Julio César Chávez Jr. al país mexicano después de más de 30 días arrestado en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México (…) Sí, nos informaron que iba a llegar a México", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

La orden de aprehensión y acusaciones contra el boxeador Chávez Jr.

Claudia Sheinbaum hizo énfasis en la orden de aprehensión contra el boxeador mexicano desde el 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas. "Eso se comunicó hace ya varias semanas, cuando lo detuvieron allá (en EE.UU.), había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República", sostuvo.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por primera vez el 3 de julio en Estados Unidos, luego de que perdiera una pelea contra Jake Paul, en Anaheim. El Gobierno de Donald Trump lo acusa de presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa y de no tener los documentos para estar legalmente en el país estadounidense.

En diciembre de 2024, el boxeador mexicano fue declarado "una grave amenaza para la seguridad pública" de Estados Unidos; sin embargo, su caso no fue considerado como prioridad e ignoraron un arresto en ese momento.