HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

El boxeador mexicano está en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la noticia.

Julio César Chávez Jr. fue deportado por EE.UU. y ahora está en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo por presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.
Julio César Chávez Jr. fue deportado por EE.UU. y ahora está en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo por presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa. | composición LR

Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos y arrestado en Sonora, México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la noticia en La Mañanera del martes 19 de agosto. El boxeador se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo por presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Delincuencia organizada y tráfico de armas son los cargos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al excampeón de boxeo mexicano. La detención ocurrió a las 11.53 a.m. del lunes 18 de agosto, en Nogales. El mexicano usaba un pantalón y sudadera negros, zapatillas rojas y una playera blanca cuando fue arrestado.

PUEDES VER: Pareja latina decide arriesgarse con nueva mudanza y terminan como vecinos de Trump en Florida: "Donde está el negocio"

lr.pe

EE.UU. entrega a México a Julio César Chávez Jr. tras arresto de ICE

Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gobierno de Donald Trump entregó a Julio César Chávez Jr. al país mexicano después de más de 30 días arrestado en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México (…) Sí, nos informaron que iba a llegar a México", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

lr.pe

La orden de aprehensión y acusaciones contra el boxeador Chávez Jr.

Claudia Sheinbaum hizo énfasis en la orden de aprehensión contra el boxeador mexicano desde el 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas. "Eso se comunicó hace ya varias semanas, cuando lo detuvieron allá (en EE.UU.), había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República", sostuvo.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por primera vez el 3 de julio en Estados Unidos, luego de que perdiera una pelea contra Jake Paul, en Anaheim. El Gobierno de Donald Trump lo acusa de presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa y de no tener los documentos para estar legalmente en el país estadounidense.

En diciembre de 2024, el boxeador mexicano fue declarado "una grave amenaza para la seguridad pública" de Estados Unidos; sin embargo, su caso no fue considerado como prioridad e ignoraron un arresto en ese momento.

Notas relacionadas
Latina con Green Card vencida consigue entrar a EEUU sin problemas legales y se salva de ser arrestada por un pequeño motivo

Latina con Green Card vencida consigue entrar a EEUU sin problemas legales y se salva de ser arrestada por un pequeño motivo

LEER MÁS
ICE arresta a trabajadora venezolana de Walmart que estaba a punto de casarse: la obligaron a firmar su deportación de EEUU

ICE arresta a trabajadora venezolana de Walmart que estaba a punto de casarse: la obligaron a firmar su deportación de EEUU

LEER MÁS
Madre en Villa El Salvador pide ayuda para que no deporten de EE.UU. a su hijo detenido por agentes ICE

Madre en Villa El Salvador pide ayuda para que no deporten de EE.UU. a su hijo detenido por agentes ICE

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ley AB 1780 de Gavin Newsom que entrará en vigor el 1 de septiembre y cambiará admisión de universitarios en California

Ley AB 1780 de Gavin Newsom que entrará en vigor el 1 de septiembre y cambiará admisión de universitarios en California

LEER MÁS
'Skibidi', 'delulu' y otras 6.000 palabras agregadas al diccionario de Cambridge en inglés en agosto 2025: ¿qué significan?

'Skibidi', 'delulu' y otras 6.000 palabras agregadas al diccionario de Cambridge en inglés en agosto 2025: ¿qué significan?

LEER MÁS
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

USA

Ley AB 1780 de Gavin Newsom que entrará en vigor el 1 de septiembre y cambiará admisión de universitarios en California

'Skibidi', 'delulu' y otras 6.000 palabras agregadas al diccionario de Cambridge en inglés en agosto 2025: ¿qué significan?

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota