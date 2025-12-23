HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Link oficial de matrícula digital 2026: inscripción habilitada en 20 UGEL, según Minedu

A partir de 2026, se implementará la matrícula escolar virtual "Solicita tu vacante" en colegios nacionales, facilitando la inscripción de estudiantes y ahorrando tiempo a los padres.

Matrícula escolar en colegios públicos. Foto: Minedu
Matrícula escolar en colegios públicos. Foto: Minedu | Minsa

Como parte de un nuevo proceso innovador, a partir de 2026 se implementará la matrícula escolar virtual en los colegios nacionales, denominada “Solicita tu vacante”. Esta modalidad permitirá a los padres de familia ahorrar tiempo y realizar la inscripción de sus hijos de manera más sencilla. El Ministerio de Educación (Minedu) anunció esta iniciativa y precisó que participarán 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) pertenecientes a seis regiones del Perú.

Asimismo, el Gobierno oficializó un enlace web donde los interesados podrán consultar las instituciones educativas que cuentan con esta modalidad. El proceso de matrícula incluye todos los niveles educativos: inicial (tres, cuatro y cinco años), primaria, secundaria y reincorporación en instituciones públicas focalizadas.

TE RECOMENDAMOS

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿En qué distritos del Perú aplica esta modalidad virtual?

Según el portal oficial del gobierno, estas son las instituciones educativas que contarán con la modalidad.

Callao

  • UGEL Ventanilla
  • DRE Callao

Lima Provincias

  • UGEL 08 - Cañete
  • UGEL 09 - Huaura
  • UGEL 10 - Hural
  • UGEL 15 - Huarochiri
  • UGEL 16 - Barranca

Lima Metropolitana

  • UGEL 01
  • UGEL 02
  • UGEL 03
  • UGEL 04
  • UGEL 05
  • UGEL 06
  • UGEL 07

Moquegua

  • UGEL Ilo
  • UGEL Mariscal Nieto

Arequipa

  • UGEL La Joya
  • UGEL Arequipa Sur
  • UGEL Arequipa Norte

Tacna

  • UGEL Tacna

Sin embargo, también se habilitarán puntos de atención presencial para resolver dudas y garantizar un adecuado desarrollo del proceso. En estos espacios, asesores especializados orientarán y acompañarán a los padres de familia.

La campaña tiene como objetivo informar, sensibilizar y motivar a las familias de las UGEL focalizadas a utilizar la matrícula digital como el único canal oficial, gratuito y seguro para solicitar vacantes escolares.

Calendario Escolar 2026 según Minedu

La calendarización del Año Escolar 2026 se ha estructurado de la siguiente manera para planificar las vacaciones familiares:

BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
Primer bloque de semanas de gestión2 semanas2 al 13 de marzo
Primer bloque de semanas lectivas9 semanas16 de marzo al 15 de mayo
Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas18 al 22 de mayo
Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas25 de mayo al 24 de julio
Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas27 de julio al 7 de agosto
Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas10 de agosto al 9 de octubre
Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12 al 16 de octubre
Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas19 de octubre al 18 de diciembre
Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas21 al 31 de diciembre

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Minedu publica cronograma oficial de la Matrícula 2026: fechas y modalidades en colegios públicos

Minedu publica cronograma oficial de la Matrícula 2026: fechas y modalidades en colegios públicos

LEER MÁS
Crisis de becas: Congreso exige al MEF usar fondo de contingencia para financiar educación a jóvenes en pobreza

Crisis de becas: Congreso exige al MEF usar fondo de contingencia para financiar educación a jóvenes en pobreza

LEER MÁS
MEF y Minedu eluden citación del Congreso por crisis financiera de becas y aplazan lista de preseleccionados de Beca 18

MEF y Minedu eluden citación del Congreso por crisis financiera de becas y aplazan lista de preseleccionados de Beca 18

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

LEER MÁS
¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

LEER MÁS
Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Sociedad

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025