Link oficial de matrícula digital 2026: inscripción habilitada en 20 UGEL, según Minedu

Como parte de un nuevo proceso innovador, a partir de 2026 se implementará la matrícula escolar virtual en los colegios nacionales, denominada “Solicita tu vacante”. Esta modalidad permitirá a los padres de familia ahorrar tiempo y realizar la inscripción de sus hijos de manera más sencilla. El Ministerio de Educación (Minedu) anunció esta iniciativa y precisó que participarán 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) pertenecientes a seis regiones del Perú.

Asimismo, el Gobierno oficializó un enlace web donde los interesados podrán consultar las instituciones educativas que cuentan con esta modalidad. El proceso de matrícula incluye todos los niveles educativos: inicial (tres, cuatro y cinco años), primaria, secundaria y reincorporación en instituciones públicas focalizadas.

¿En qué distritos del Perú aplica esta modalidad virtual?

Según el portal oficial del gobierno, estas son las instituciones educativas que contarán con la modalidad.

Callao

UGEL Ventanilla

DRE Callao

Lima Provincias

UGEL 08 - Cañete

UGEL 09 - Huaura

UGEL 10 - Hural

UGEL 15 - Huarochiri

UGEL 16 - Barranca

Lima Metropolitana

UGEL 01

UGEL 02

UGEL 03

UGEL 04

UGEL 05

UGEL 06

UGEL 07

Moquegua

UGEL Ilo

UGEL Mariscal Nieto

Arequipa

UGEL La Joya

UGEL Arequipa Sur

UGEL Arequipa Norte

Tacna

UGEL Tacna

Sin embargo, también se habilitarán puntos de atención presencial para resolver dudas y garantizar un adecuado desarrollo del proceso. En estos espacios, asesores especializados orientarán y acompañarán a los padres de familia.

La campaña tiene como objetivo informar, sensibilizar y motivar a las familias de las UGEL focalizadas a utilizar la matrícula digital como el único canal oficial, gratuito y seguro para solicitar vacantes escolares.

Calendario Escolar 2026 según Minedu

La calendarización del Año Escolar 2026 se ha estructurado de la siguiente manera para planificar las vacaciones familiares:

Bloques Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 2 al 13 de marzo Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas de gestión 1 semanas 18 al 22 de mayo Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 27 de julio al 7 de agosto Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 10 de agosto al 9 de octubre Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semanas 12 al 16 de octubre Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 21 al 31 de diciembre

