Link oficial de matrícula digital 2026: inscripción habilitada en 20 UGEL, según Minedu
A partir de 2026, se implementará la matrícula escolar virtual "Solicita tu vacante" en colegios nacionales, facilitando la inscripción de estudiantes y ahorrando tiempo a los padres.
- Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios
- Minedu publica cronograma oficial de Matrícula 2026: en estas fechas la inscripción será presencial o digital en colegios públicos del Perú
Como parte de un nuevo proceso innovador, a partir de 2026 se implementará la matrícula escolar virtual en los colegios nacionales, denominada “Solicita tu vacante”. Esta modalidad permitirá a los padres de familia ahorrar tiempo y realizar la inscripción de sus hijos de manera más sencilla. El Ministerio de Educación (Minedu) anunció esta iniciativa y precisó que participarán 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) pertenecientes a seis regiones del Perú.
Asimismo, el Gobierno oficializó un enlace web donde los interesados podrán consultar las instituciones educativas que cuentan con esta modalidad. El proceso de matrícula incluye todos los niveles educativos: inicial (tres, cuatro y cinco años), primaria, secundaria y reincorporación en instituciones públicas focalizadas.
¿En qué distritos del Perú aplica esta modalidad virtual?
Según el portal oficial del gobierno, estas son las instituciones educativas que contarán con la modalidad.
Callao
- UGEL Ventanilla
- DRE Callao
Lima Provincias
- UGEL 08 - Cañete
- UGEL 09 - Huaura
- UGEL 10 - Hural
- UGEL 15 - Huarochiri
- UGEL 16 - Barranca
Lima Metropolitana
- UGEL 01
- UGEL 02
- UGEL 03
- UGEL 04
- UGEL 05
- UGEL 06
- UGEL 07
Moquegua
- UGEL Ilo
- UGEL Mariscal Nieto
Arequipa
- UGEL La Joya
- UGEL Arequipa Sur
- UGEL Arequipa Norte
Tacna
- UGEL Tacna
Sin embargo, también se habilitarán puntos de atención presencial para resolver dudas y garantizar un adecuado desarrollo del proceso. En estos espacios, asesores especializados orientarán y acompañarán a los padres de familia.
La campaña tiene como objetivo informar, sensibilizar y motivar a las familias de las UGEL focalizadas a utilizar la matrícula digital como el único canal oficial, gratuito y seguro para solicitar vacantes escolares.
Calendario Escolar 2026 según Minedu
La calendarización del Año Escolar 2026 se ha estructurado de la siguiente manera para planificar las vacaciones familiares:
|Bloques
|Duración
|Fecha de inicio y fin
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|2 al 13 de marzo
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|16 de marzo al 15 de mayo
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|18 al 22 de mayo
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|25 de mayo al 24 de julio
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|27 de julio al 7 de agosto
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|10 de agosto al 9 de octubre
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|12 al 16 de octubre
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|19 de octubre al 18 de diciembre
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|21 al 31 de diciembre
