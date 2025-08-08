HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

México niega pruebas que vinculen a Maduro con cártel de Sinaloa tras acusaciones de EEUU: "Si la tienen que la muestren"

Claudia Sheinbaum afirma que "es la primera vez" que escucha de esa relación del cartel mexicano con Maduro, como acusó EE.UU.

Claudia Sheinbaum pide que le muestren las pruebas de que Nicolás Maduro y el cártel de Sinaloa tienen vínculo.
Claudia Sheinbaum pide que le muestren las pruebas de que Nicolás Maduro y el cártel de Sinaloa tienen vínculo.

Este viernes 8 de agosto, Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no tiene pruebas que vinculen a Nicolás Maduro con el cártel de Sinaloa. La presidenta de México dio su declaración luego de que la Administración de Donald Trump acusara al dictador venezolano de colaborar con esa organización criminal para llevar drogas a Estados Unidos.

"Si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso", dijo Sheinbaum en La Mañanera. Asimismo, la mandataria añadió que "es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso". Por su parte, el régimen venezolano también respondió al caso y calificó de "patética" la recompensa de EE.UU.

PUEDES VER: Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

lr.pe

Venezuela a EE.UU.: "La cortina de humo más ridícula que hemos visto"

Venezuela respondió y calificó de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa de US$50 millones ofrecida por Estados Unidos por cualquier "información que conduzca al arresto" del dictador Nicolás Maduro, quien es acusado de colaborar con organizaciones de narcotráfico y llevar drogas al país norteamericano.

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", sostuvo el canciller venezolano, Yván Gil, en Telegram. "Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", agregó.

PUEDES VER: Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

lr.pe

Pam Bondi a Maduro: "Uno de los narcotraficantes más grandes del mundo"

A través de X, la fiscal Pam Bondi dijo que Nicolás Maduro "es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo" y "una amenaza para la seguridad" de Estados Unidos. Por ese motivo, el Gobierno de Trump duplicó la recompensa.

Asimismo, la secretaria de Justicia agregó que Estados Unidos ya incautó, hasta la fecha, 30 toneladas de cocaína vinculadas al dictador Maduro "y sus cómplices".

