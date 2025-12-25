HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump anuncia que Estados Unidos ejecutó "numerosos ataques" contra terroristas del Estado Islámico en Nigeria

Donald Trump ya había advertido que "desataría un infierno" si no cesaban la masacre de cristianos en Nigeria.

El presidente Donald Trump anunció este jueves 25 de diciembre que el Departamento de Guerra de Estados Unidos "ejecutó numerosos ataques perfectos" contra terroristas del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. A través de Truth Social, el republicano explicó que estos militantes estaban "atacando y asesinando brutalmente" a cristianos inocentes.

Trump comentó que ya había advertido que, si no cesaba la masacre de cristianos, "se desataría un infierno". "Estados Unidos no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical", escribió el mandatario.

NOTICIA EN DESARROLLO...

