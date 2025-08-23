Diego Borella murió al desplomarse durante el rodaje de 'Emily en París' tras posible infarto, según médico. | composición LR

Diego Borella murió al desplomarse durante el rodaje de 'Emily en París' tras posible infarto, según médico. | composición LR

Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París', murió a los 47 años tras desplomarse durante el rodaje de la quinta temporada de la serie de Netflix. El hecho ocurrió alrededor de las 19.00 (hora local), cuando grababan la escena final en el Hotel Danieli de Venecia, Italia, según medios.

"Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora (...) Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles", expresó un portavoz de Paramount Television Studios, el jueves 21 de agosto

PUEDES VER: Bus turístico se estrella y deja 5 muertos y más de 40 heridos tras volver de las cataratas del Niagara a Nueva York

¿De qué murió Diego Borella, subdirector de 'Emily en París'?

Diego Borella murió al desplomarse durante el rodaje de 'Emily en París'. El personal médico intentó reanimar al cineasta, pero no se pudo hacer nada. El subidrector habría fallecido de un infarto repentino, según un médico local, citado por el medio La Repubblica.

La grabación de la quinta temporada de la famosa serie de Netflix fue suspendida el día de la tragedia, pero recién este sábado 23 de agosto la reanudaron, de acuerdo a Il Messaggero.

Diego Borella era un amante del cine y de la literatura. Foto: Milenio



¿Quién era Diego Borella?

Diego Borella nació en Venecia, Italia, en 1978. Se formó como un profesional del cine y la televisión en Roma, Nueva York y Londres. Dejando la industria audiovisual a un lado, Borella también se dedicó a la literatura: escribía poemas, cuentos de hadas e historias infantiles.

"Guardo muy buenos recuerdos de Diego; era un chico guapo, elegante y con mucho estilo. La última vez que nos vimos fue en una cena en París con su mejor amiga y la mía, a quien llamé el jueves: estaba devastada. Diego tenía un gran sentido del humor, era brillante y tenía mucho talento. Su vida se ha truncado prematuramente, así que no hay muchas palabras. Solo una gran tristeza", expresó su gran amigo Mattia Berto, citado por Daily Mail.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de 'Emily en París'?

La quinta temporada de 'Emily in Paris' se estrenaría en Netflix el 18 de diciembre de 2025.