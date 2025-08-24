HOYSuscripcion LR Focus

Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Mundo

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

La proclamación, considerada una maniobra política, generó especulaciones sobre una dimisión de Maduro y del chavismo.

Discurso de Nicolás Maduro ante la ofensiva de Estados Unidos.
Discurso de Nicolás Maduro ante la ofensiva de Estados Unidos. | Composición LR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, leyó una proclama difundida el 22 de agosto de 2025 que provocó múltiples interpretaciones. Durante un evento transmitido desde Caracas, el mandatario recitó un fragmento del discurso del expresidente Cipriano Castro, pronunciado en 1902. La lectura contenía expresiones que fueron interpretadas como una posible renuncia y la excarcelación masiva de presos políticos.

La difusión del video en redes sociales, impulsada por cuentas oficiales al régimen y medios estatales, generó especulación, incluso después de que Estados Unidos desplegara tres buques destructores con 4.000 soldados para controlar el narcotráfico en las costas del Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Estados Unidos acusado a Nicolás Maduro de ser un narcoterrorista. Fuente: Composición LR

Estados Unidos acusado a Nicolás Maduro de ser un narcoterrorista. Fuente: Composición LR

PUEDES VER: Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

¿Qué dijo Nicolás Maduro en su discurso?

Maduro reprodujo de forma textual varios fragmentos del discurso original de Cipriano. La cita incluía líneas de tinte político y referencias a la reconciliación nacional: “Todo, hasta lo que pudiera llamarse mis resentimientos por razón de nuestras diferencias intestinas... No tengo memoria para lo que de ingrato pueda haber en el pasado”.

El mandatario también leyó: “Delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo”. Esta frase dio paso a una parte clave del discurso: “Abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas”. Poco después se conoció la liberación de 13 opositores, entre ellos Américo De Grazia, Arelis Ojeda y Gorka Carnevali.

La proclama continuó con un mensaje que muchos interpretaron como una renuncia: “Si sobreviviera a los acontecimientos y fuera preciso para la salud de la patria, despojarme del elevado carácter con que me han honrado los pueblos... estoy listo para la separación a mi vida privada, quedando siempre mi espada, por supuesto, al servicio de la República”. Por otro lado, ningún funcionario venezolano se pronunció sobre las expresiones de Maduro.

PUEDES VER: Joven promesa del fútbol es deportado de EEUU y logra debutar como profesional en su país: ‘Es el inicio de mi sueño"

¿Nicolás Maduro renunciará a la presidencia de Venezuela?

Pese a lo dicho en el mensaje, Nicolás Maduro no manifestó ninguna intención concreta de renunciar. El texto leído fue parte de una estrategia política en un contexto de alta tensión internacional. Según el consultor político Nelson Mendoza Blanco, se trataría de una maniobra planificada por el régimen para crear “la imagen de un héroe” dispuesto a inmolarse e identificar a los posibles traidores a la patria.

Maria Corina Machado critica al régimen de Nicolás Maduro. Fuente: Composición LR

Maria Corina Machado critica al régimen de Nicolás Maduro. Fuente: Composición LR

“Simula un sacrificio para presentarse como héroe sitiado, ganar tiempo y tantear reacciones. La proclama es un recurso retórico de supervivencia y no una muestra de altruismo político”, asegura Mendoza a Infobae.

Para reforzar su narrativa, instó a los ciudadanos a integrarse a la Milicia Nacional Bolivariana. En respuesta, la opositora María Corina Machado denunció que el régimen “pretende que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”.

