El país de Asia que podría superar a Perú como el mayor exportador mundial de uvas en 2026

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las exportaciones del país asiático alcanzarían las 770.000 toneladas métricas y superarían a Perú.

China amenaza liderazgo de Perú en exportación mundial de uvas por mayor producción en 2026.
China amenaza liderazgo de Perú en exportación mundial de uvas por mayor producción en 2026. | Composición LR | Jazmin Cera

Un reciente informe del Servicio Agrícola Extranjero (FAS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyectó que un país de Asia Oriental podría superar a Perú como el mayor exportador mundial de uvas en 2026.

De acuerdo con el estudio, la nación asiática realizará una producción récord de 15 millones de toneladas métricas de uva de mesa. Dicha cifra supondría un crecimiento cercano al 6% y revela el ascenso de una industria que empieza a inundar los mercados internacionales con volúmenes competitivos.

lr.pe

¿Cuál es el país de Asia que podría superar a Perú como el mayor exportador mundial de uvas?

El país de Asia Oriental que podría superar a Perú como mayor exportador mundial de uvas es China, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Sin embargo, en los últimos años, la nación latinoamericana superó a Chile y China en la exportación de la fruta. El éxito se atribuyó a la alta calidad de las variedades cultivadas y a una estrategia comercial cuidadosamente planificada.

A pesar de ese liderazgo, el posicionamiento peruano enfrenta riesgos como factores climáticos que tienden a afectar calibres, calidad y volúmenes. Además, la agencia estadounidense estima que las exportaciones chinas de uva alcanzarían las 770.000 toneladas métricas. Este hecho sin precedentes reconfiguraría el comercio internacional de la uva.

Un reciente informe del Servicio Agrícola Extranjero (FAS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyectó que un país de Asia Oriental podría superar a Perú como el mayor exportador mundial de uvas en 2026. Foto: composición LR

¿Por qué China superaría a Perú en exportación de uvas?

El informe del USDA indica que el crecimiento exportador de China frente a Perú se debería a una transformación estructural basada en tecnología, eficiencia productiva y una agresiva política de diversificación varietal.

En los campos chinos se estaría usando la horticultura protegida para resguardar los cultivos de las lluvias y mitigar los efectos del clima. Además, se estaría aplicando la técnica del cultivo libre de dormancia para producir uvas en regiones tropicales como Hainan, donde antes era impensable cultivarlas.

China cultiva variedades como Shine Muscat, Kyoho, Summer Black, Red Globe, Crimson Seedless, Jumbo Muscat, Shenyu y Crystal. Pero el notable crecimiento chino también enfrenta problemas como la sobreoferta, la reestructuración del mercado y la degradación del suelo por exceso de riego y fertilización.

