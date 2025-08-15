Latina viaja a Estados Unidos por un sueño de niña y hoy es productora en una radio de Nueva York. | Composición LR

Los días de los inmigrantes en Estados Unidos se vuelven cada vez más peligrosos con la política migratoria agresiva de Donald Trump. La oportunidad laboral también se volvió complicada para ellos, pero la comunidad latina continúa en la lucha para no perder sus deseos de una mejor vida.

Un caso que replica esta situación es la historia de Natalia Fino, una colombiana que trabajó por varios años en su país como periodista y al apostar por mejores oportunidades tuvo un comienzo bastante duro en el territorio estadounidense. Se inició en una fábrica, luego en Walmart y ahora es productora de una emisora de radio en Nueva York. La República conversó en exclusiva con ella.

Natalia tuvo el apoyo incondicional de su madre, quien estaba en Estados Unidos desde hace casi 6 años. Foto: Natalia Fino.

Buscando realizar un sueño de niña en EE.UU.

"Desde muy niña soñé tocar puertas en medios de comunicación como Univisión, Telemundo", comentó nuestra entrevistada. Para ella, estas cadenas de televisión realizan un gran trabajo relacionado con los inmigrantes y su visibilidad.

Aparte de cumplir sus sueños, la llegada de Natalia se debió a que su madre, al igual que su esposo de El Salvador, reside en Estados Unidos. El comienzo del sueño fue bastante complicado, la periodista pensó que encontraría trabajo tras solo pisar país.

"Yo pensaba que acá iba a conseguir trabajo superfácil y no fue así", comentó. Ante este panorama, no comenzó tocando puertas en medios de comunicación, sino que apostó por trabajos más comunes.

Influencia de Trump en las oportunidades laborales de inmigrantes

Las oportunidades laborales no fueron tan sencillas para Natalia. Después de varios intentos, ella logró ser empleada en una fábrica, pero su contratación demoró debido al cambio de gobierno con la llegada de Donald Trump. Dentro de la fábrica, Natalia se dedicaba a organizar muchas hojas en varias máquinas durante el horario de noche.

"Aprendí mucho, pero vi lo duro que es ser inmigrante y empezar desde cero", dijo la entrevistada. Su experiencia laboral fue algo accidentada debido a que sufrió varios cortes en la mano al manejar las hojas con mucha velocidad por la producción.

Natalia supo que restaurantes latinos dejaron de atender y decidieron quedarse en casa por temor. Foto: Natalia Fino.

Lucha de estereotipos latinos dentro de Walmart

Al dejar la fábrica, Natalia decidió apuntar a otro trabajo más elevado e ingreso a Walmart nuevamente en horario nocturno. La intensidad laboral se mantuvo debido a que tenía que organizar productos de manera rápida en cada estante No obstante, hubo detalles adicionales que afectaron su tranquilidad laboral

Los supervisores presionaban mucho a los latinos, pero no a los trabajadores americanos, según Natalia.

Una señora dominicana encargada de su inducción le dijo que "las colombianas deberían estar trabajando en los restaurantes".

"Yo lloraba todos los días, así que a ti también te va a tocar", le dijeron a la periodista.

De Walmart a una emisora en Nueva York: días de angustia y sin dormir

Luego de varios intentos, la oportunidad de iniciar el camino a su sueño se presentó mientras trabajaba en Walmart. Una emisora de radio contactó con ella y desde ese momento comenzó a tener doble trabajo en ciertos días. Cuando cerraba su turno en Walmart a las 7:00 a. m. esperaba hasta las 2:00 p. m. para dirigirse a la emisora.

"No dormía, no descansaba", dijo Natalia. Al tener un trabajo de part-time y no era llamada de manera frecuente, llegó a pensar en renunciar porque sentía que "no daba más".

El día que pensaba presentar su renuncia dijo: "Ay, Dios mío, mándame una señal, por favor". Momentos después, la misma emisora la terminó contratando como productora de uno de los programas.

Natalia Fino convive con otros colombianos en la radio de Nueva York. Foto: Natalia Fino.

La lucha interna de Natalia: el síndrome del impostor

"Yo acá no soy nada, soy simplemente la inmigrante y ya", decía Natalia en su cabeza. Una vez tomado el reto de productora, ella empezó a recordar su recorrido periodístico en Colombia y decidió poner en práctica todos su conocimiento. "Aquí lo voy a explotar al 100. Ha sido una lucha interna", comentó la periodista.

Ella expresó que su constante pelea consigo misma fue muy fuerte debido a las diferencias culturales. "Ese síndrome del impostor me jugaba muy malas pasadas, desde mi vida cotidiana hasta en el trabajo", señaló Natalia.

Natalia recomienda a las personas en insistir y no rendirse al momento de tocar distintas puertas laborales. Foto: Natalia Fino.

¿Existen oportunidades para periodistas latinos en EE.UU.?

Natalia se sinceró al decir que considera un rubro bastante complicado al cual entrar. En un inicio, busco oportunidades en lugares cerca a ella, pero no obtuvo respuesta. Tras ello, persistió en la búsqueda hasta que contactó con una persona que trabajaba en la emisora. Su primera respuesta antes de ser contratada fue como: "No gracias, no nos llames, nosotros te llamamos".

"Es difícil, pero pienso que no existen límites cuando uno viene con ganas de cumplir sueños", dijo la periodista. Entonces, siguió insistiendo hasta que, en una segunda comunicación, la emisora le informó que se abrieron espacios para trabajar. "Si me quedaba con ese no, hubiera seguido en el supermercado y la historia sería muy distinta", pensó Natalia.

El nacimiento de una periodista influencer en EE.UU.

Natalia maneja su cuenta de TikTok donde comparte noticias y datos de interés para muchos de sus seguidores. Su aventura en las redes sociales comenzó tras su interés en querer ayudar, compartiendo información de empleos y la existencia de clínicas comunitarias a inmigrantes. Y también siendo la voz que divulgue la historia de algunos inmigrantes de distintas nacionalidades.