Recorrido de Papa Noel en vivo por Navidad 2025: cuándo llega a mi casa y en qué parte del mundo está vía NORAD Tracks Santa

Siendo las 4.00 a.m. (hora peruana), Papá Noel comienza su recorrido desde el Polo Norte.

A través de NORAD Tracks Santa o Google Santa Tracker, podrás seguir el recorrido de Papá Noel en tiempo real. | Composición LR/IA

A través de NORAD Tracks Santa o Google Santa Tracker, podrás seguir el recorrido de Papá Noel en tiempo real. | Composición LR/IA

¿Estás listo o lista para seguir el recorrido de Papá Noel por tu país? En la víspera del 25 de diciembre, nuestro personaje favorito de la Navidad 2025 viajará por todo el mundo entregando regalos a los niños. A través de NORAD Tracks Santa o Google Santa Tracker ustedes pueden seguir el trayecto en tiempo real desde el Polo Norte, participar en juegos interactivos y disfrutar de contenido navideño exclusivo.

Desde el 24 de diciembre, NORAD ofrece más de 20 juegos navideños gratuitos para disfrutar en línea. Entre ellos se incluyen actividades como 'El selfie de Papá Noel', donde puedes tomarte una foto con Santa, y 'Vuelo propulsado', en el que pilotas su trineo. Además, hay juegos musicales, retos mentales y de destreza como 'Pelea de bolas de nieve' y 'Pingüino atraparregalos'. Conéctate a La República para seguir en vivo el recorrido de Santa y vivir la magia navideña.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sigue a Santa Claus EN VIVO en su recorrido por el mundo 06:00 Sitios web para seguir el trayecto de Papá Noel Para seguir el recorrido en tiempo real, puedes visitar los sitios web oficiales: - NORAD Tracks Santa - Google Santa Tracker 04:00 ¡Inicia el viaje de Santa Claus! Siendo las 4.00 a.m. (hora peruana), Papá Noel comienza su recorrido desde el Polo Norte. 01:18 ¡Falta menos de 3 horas para el inicio del recorrido de Santa Claus! ¡Inicia la cuenta regresiva! Menos de tres horas para que Papá Noel salga del Polo Norte hacia todas partes del mundo a entregar regalos. 01:10 ¿Qué es el Tracks Santa? El Tracks Santa es un programa navideño con diferentes temas de entretenimiento auspiciado por Norad. El objetivo es seguir el viaje de Papá Noel a través del mundo en vísperas de Navidad desde su punto de partida en el Polo Norte. Foto: santatracker 01:05 Más de 20 juegos gratuitos por Navidad 2025 NORAD Santa Tracker 2025 ofrece una serie de actividades y juegos navideños dentro de su experiencia digital para toda la familia: - Peina a Santa - Pelea de bolas de nieve - Pingüino atraparregalos - Selfie con Papá Noel - Vuelo propulsado (trineo de Santa) - Rompecabezas navideños diarios - Ayuda a Santa a apilar los presentes - Construye tu muñeco de nieve - Adivinanzas y memoria navideña - Juego de cartas navideñas - Trivia de tradiciones del mundo - Juego de geografía navideña - Desafío de velocidad de entrega - Encuentra los íconos ocultos en el mapa - Creación de tarjetas navideñas digitales - Mini‑vídeos interactivos de Santa Cam - Cuentos navideños animados - Actividades musicales y ritmo - Retos de lógica navideña - Pruebas de coordinación con el trineo 01:00 ¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República! Sean bienvenidos y bienvenidas a este EN VIVO especial previa Navidad 2025. Podrás no solo seguir el recorrido de Papá Noel por el mundo, sino también divertirte con más de 20 juegos interactivos.

Sigue el recorrido de Papá Noel en tiempo real

Para seguir el recorrido de Papá Noel en tiempo real, solo debes ingresar al sitio web de NORAD Tracks Santa o de Google Santa Tracker. Ambos ofrecen mapas interactivos con el recorrido de Santa a medida que avanza por el mundo. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

Visita los sitios web oficiales :

: NORAD Tracks Santa

Google Santa Tracker

Haz zoom en el mapa : Puedes ver la ubicación exacta de Papá Noel en tiempo real y seguir su viaje de país en país.

: Puedes ver la ubicación exacta de Papá Noel en tiempo real y seguir su viaje de país en país. Interacción : A medida que Santa se acerca a cada país, el mapa muestra iconos de regalos que se abren cuando llega.

: A medida que Santa se acerca a cada país, el mapa muestra iconos de regalos que se abren cuando llega. Actividades interactivas: Ambas plataformas permiten disfrutar de juegos y videos mientras sigues el recorrido de Papá Noel.

Todo va quedando listo para el recorrido de Papá Noel por la Navidad 2025. Foto: Google Santa Tracker



Música navideña de fondo acompaña en la espera por el recorrido de Papá Noel por la Navidad 2025. Foto: NORAD Tracks Santa



¿Cuáles son los juegos de NORAD Santa Tracker?

NORAD Santa Tracker 2025 ofrece una serie de actividades y juegos navideños dentro de su experiencia digital para toda la familia, además del seguimiento en tiempo real del viaje de Papá Noel alrededor del mundo.

Peina a Santa

Pelea de bolas de nieve

Pingüino atraparregalos

Selfie con Papá Noel

Vuelo propulsado (trineo de Santa)

Rompecabezas navideños diarios

Ayuda a Santa a apilar los presentes

Construye tu muñeco de nieve

Adivinanzas y memoria navideña

Juego de cartas navideñas

Trivia de tradiciones del mundo

Juego de geografía navideña

Desafío de velocidad de entrega

Encuentra los íconos ocultos en el mapa

Creación de tarjetas navideñas digitales

Mini‑vídeos interactivos de Santa Cam

Cuentos navideños animados

Actividades musicales y ritmo

Retos de lógica navideña

Pruebas de coordinación con el trineo

Podrás interactuar con más de 20 juegos navideños. Foto: Google Santa Tracker



Las mejores frases para Navidad 2025

La Navidad es un momento perfecto para compartir sentimientos y buenos deseos. Las frases navideñas son una manera especial de expresar amor, paz y alegría, y un hermoso detalle para acompañar tarjetas, mensajes y pensamientos navideños.