Recorrido de Papa Noel en vivo por Navidad 2025: cuándo llega a mi casa y en qué parte del mundo está vía NORAD Tracks Santa
Sigue el viaje de Santa Claus a tu casa y diviértete con más de 20 juegos gratuitos por Navidad 2025, como el 'Pelea de bolas de nieve', 'Vuelo propulsado' y más.
¡Inicia el viaje de Santa Claus!
Siendo las 4.00 a.m. (hora peruana), Papá Noel comienza su recorrido desde el Polo Norte.
¿Estás listo o lista para seguir el recorrido de Papá Noel por tu país? En la víspera del 25 de diciembre, nuestro personaje favorito de la Navidad 2025 viajará por todo el mundo entregando regalos a los niños. A través de NORAD Tracks Santa o Google Santa Tracker ustedes pueden seguir el trayecto en tiempo real desde el Polo Norte, participar en juegos interactivos y disfrutar de contenido navideño exclusivo.
Desde el 24 de diciembre, NORAD ofrece más de 20 juegos navideños gratuitos para disfrutar en línea. Entre ellos se incluyen actividades como 'El selfie de Papá Noel', donde puedes tomarte una foto con Santa, y 'Vuelo propulsado', en el que pilotas su trineo. Además, hay juegos musicales, retos mentales y de destreza como 'Pelea de bolas de nieve' y 'Pingüino atraparregalos'. Conéctate a La República para seguir en vivo el recorrido de Santa y vivir la magia navideña.
Sigue a Santa Claus EN VIVO en su recorrido por el mundo
Sitios web para seguir el trayecto de Papá Noel
Para seguir el recorrido en tiempo real, puedes visitar los sitios web oficiales:
¡Falta menos de 3 horas para el inicio del recorrido de Santa Claus!
¡Inicia la cuenta regresiva! Menos de tres horas para que Papá Noel salga del Polo Norte hacia todas partes del mundo a entregar regalos.
¿Qué es el Tracks Santa?
El Tracks Santa es un programa navideño con diferentes temas de entretenimiento auspiciado por Norad. El objetivo es seguir el viaje de Papá Noel a través del mundo en vísperas de Navidad desde su punto de partida en el Polo Norte.
Más de 20 juegos gratuitos por Navidad 2025
NORAD Santa Tracker 2025 ofrece una serie de actividades y juegos navideños dentro de su experiencia digital para toda la familia:
- Peina a Santa
- Pelea de bolas de nieve
- Pingüino atraparregalos
- Selfie con Papá Noel
- Vuelo propulsado (trineo de Santa)
- Rompecabezas navideños diarios
- Ayuda a Santa a apilar los presentes
- Construye tu muñeco de nieve
- Adivinanzas y memoria navideña
- Juego de cartas navideñas
- Trivia de tradiciones del mundo
- Juego de geografía navideña
- Desafío de velocidad de entrega
- Encuentra los íconos ocultos en el mapa
- Creación de tarjetas navideñas digitales
- Mini‑vídeos interactivos de Santa Cam
- Cuentos navideños animados
- Actividades musicales y ritmo
- Retos de lógica navideña
- Pruebas de coordinación con el trineo
Sigue el recorrido de Papá Noel en tiempo real
Para seguir el recorrido de Papá Noel en tiempo real, solo debes ingresar al sitio web de NORAD Tracks Santa o de Google Santa Tracker. Ambos ofrecen mapas interactivos con el recorrido de Santa a medida que avanza por el mundo. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:
- Visita los sitios web oficiales:
- NORAD Tracks Santa
- Google Santa Tracker
- Haz zoom en el mapa: Puedes ver la ubicación exacta de Papá Noel en tiempo real y seguir su viaje de país en país.
- Interacción: A medida que Santa se acerca a cada país, el mapa muestra iconos de regalos que se abren cuando llega.
- Actividades interactivas: Ambas plataformas permiten disfrutar de juegos y videos mientras sigues el recorrido de Papá Noel.
¿Cuáles son los juegos de NORAD Santa Tracker?
Las mejores frases para Navidad 2025
La Navidad es un momento perfecto para compartir sentimientos y buenos deseos. Las frases navideñas son una manera especial de expresar amor, paz y alegría, y un hermoso detalle para acompañar tarjetas, mensajes y pensamientos navideños.
- “Que la magia de la Navidad ilumine tu hogar y tu corazón.”
- “La Navidad es tiempo de amor, esperanza y nuevos comienzos.”
- “Que el espíritu navideño te acompañe hoy y siempre, llenándote de paz y felicidad.”
- “La Navidad no se trata de dar y recibir, sino de compartir y dar amor.”
- “Que esta Navidad sea el inicio de un año lleno de bendiciones y momentos felices.”