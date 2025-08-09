Corte de EEUU anula fallo de desacato contra Gobierno de Trump por deportar venezolanos a megaprisión de El Salvador

Gobierno de Donald Trump seguirá deportando inmigrantes a la megaprisión de El Salvador desde Estados Unidos. | Composición LR | Gerson Cardoso

El 8 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington desestimó una orden judicial, la cual obligaba al Gobierno de Donald Trump a brindar oportunidades a los inmigrantes deportados a El Salvador para poder impugnar sus deportaciones, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros.

La decisión tuvo divisiones debido a que el fallo quedo 2 votos a 1. Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao, nominados por Trump en su primer mandato, fueron quienes estuvieron de acuerdo en anular el fallo, mientras la jueza Cornelia Pillard, nominada por Barack Obama, voto en contra, según Telemundo.

Un fallo con sabor a victoria para Donald Trump

La pasada liberación de aproximadamente 250 venezolanos en el CECOT a cambio de 10 ciudadanos americanos detenidos en Venezuela causó que los jueces ya no vean necesaria la medida ordenada por el juez James E. Boasberg, según CNN.

Incluso, calificaron la decisión de Boasberg como un "abuso" de autoridad, añadió France 24. Mientras, en su cuenta de X, Pam Bondi, Fiscal general de EE.UU., celebró la victoria por parte de los abogados defensores: "¡Seguiremos luchando y ganando en los tribunales por la agenda del Presidente Trump para mantener Estados Unidos seguro!"

Departamento de Justicia ataca a James E. Boasberg

El mes pasado, el juez James E. Boasberg recibió una denuncia por mala conducta a manos del Departamento de Justicia por algunos comentarios que habría realizado dentro de una reunión de jueces, informó France 24.

Por otro lado, Boasberg explicó que su medida se debió a que los funcionarios deportaban con gran rapidez a inmigrantes venezolanos usando la Ley de Enemigos Extranjeros, sin posibilidad de que puedan impugnar su expulsión en los tribunales, señaló el medio.