HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     
USA

Corte de EEUU anula fallo de desacato contra Gobierno de Trump por deportar venezolanos a megaprisión de El Salvador

James E. Boasberg decidió que los inmigrantes impugnen sus deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en EE.UU.

Gobierno de Donald Trump seguirá deportando inmigrantes a la megaprisión de El Salvador desde Estados Unidos.
Gobierno de Donald Trump seguirá deportando inmigrantes a la megaprisión de El Salvador desde Estados Unidos. | Composición LR | Gerson Cardoso

El 8 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington desestimó una orden judicial, la cual obligaba al Gobierno de Donald Trump a brindar oportunidades a los inmigrantes deportados a El Salvador para poder impugnar sus deportaciones, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros.

La decisión tuvo divisiones debido a que el fallo quedo 2 votos a 1. Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao, nominados por Trump en su primer mandato, fueron quienes estuvieron de acuerdo en anular el fallo, mientras la jueza Cornelia Pillard, nominada por Barack Obama, voto en contra, según Telemundo.

PUEDES VER: Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

lr.pe

Un fallo con sabor a victoria para Donald Trump

La pasada liberación de aproximadamente 250 venezolanos en el CECOT a cambio de 10 ciudadanos americanos detenidos en Venezuela causó que los jueces ya no vean necesaria la medida ordenada por el juez James E. Boasberg, según CNN.

Incluso, calificaron la decisión de Boasberg como un "abuso" de autoridad, añadió France 24. Mientras, en su cuenta de X, Pam Bondi, Fiscal general de EE.UU., celebró la victoria por parte de los abogados defensores: "¡Seguiremos luchando y ganando en los tribunales por la agenda del Presidente Trump para mantener Estados Unidos seguro!"

Pam Bondi se pronuncia tras el fallo a favor de Donald Trump. Foto: X

Pam Bondi se pronuncia tras el fallo a favor de Donald Trump. Foto: X

PUEDES VER: Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

lr.pe

Departamento de Justicia ataca a James E. Boasberg

El mes pasado, el juez James E. Boasberg recibió una denuncia por mala conducta a manos del Departamento de Justicia por algunos comentarios que habría realizado dentro de una reunión de jueces, informó France 24.

Por otro lado, Boasberg explicó que su medida se debió a que los funcionarios deportaban con gran rapidez a inmigrantes venezolanos usando la Ley de Enemigos Extranjeros, sin posibilidad de que puedan impugnar su expulsión en los tribunales, señaló el medio.

Notas relacionadas
Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

LEER MÁS
¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

LEER MÁS
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

USA

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota