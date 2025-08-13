USCIS asegura que Donald Trump ofrece boleto gratis y hasta US$1.000 para inmigrantes que usen CBP Home. | Composición LR

USCIS asegura que Donald Trump ofrece boleto gratis y hasta US$1.000 para inmigrantes que usen CBP Home. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que el gobierno de Donald Trump está implementando el 'Proyecto de Regresa a Casa' para impulsar las autodeportaciones de inmigrantes indocumentados a través de la plataforma CBP Home.

Según USCIS, el gobierno de Trump ofrecerá un boleto gratuito de avión y hasta 1.000 dólares a los extranjeros que decidan regresar a su país de origen.

USCIS anuncia que inmigrantes pueden volver gratis a sus países de origen

A través de X (antes Twitter), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que la administración Trump impulsa el 'Proyecto de Regresa a Casa' para facilitar el retorno voluntario de inmigrantes indocumentados a sus países de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya había informado que la aplicación CBP Home permite evitar las deportaciones masivas y gestionar la salida de extranjeros de Estados Unidos con la garantía de no enfrentar sanciones legales.

USCIS anunció que Donald Trump está implementando el 'Proyecto de Regresa a Casa' para impulsar las autodeportaciones de inmigrantes indocumentados. Foto: composición LR

¿Inmigrantes indocumentados pueden recibir US$1.000?

El bono de 1.000 dólares se ofrece como incentivo a los inmigrantes indocumentados que usen el CBP Home para autodeportarse.

Sin embargo, aunque el incentivo fue anunciado públicamente por el presidente Donald Trump, algunos informes indican que el pago no se ha cumplido de manera consistente en todos los casos.

A pesar de ello, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sigue respaldando esta medida que busca reducir la presencia de inmigrantes indocumentados en el país.