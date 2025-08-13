HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
USA

USCIS anuncia que inmigrantes indocumentados pueden volver gratis a sus países en avión y recibir hasta US$1.000 de EEUU

USCIS asegura que Donald Trump está impulsando las autodeportaciones de inmigrantes indocumentados con bonos de hasta US$1.000 en Estados Unidos.

USCIS asegura que Donald Trump ofrece boleto gratis y hasta US$1.000 para inmigrantes que usen CBP Home.
USCIS asegura que Donald Trump ofrece boleto gratis y hasta US$1.000 para inmigrantes que usen CBP Home. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que el gobierno de Donald Trump está implementando el 'Proyecto de Regresa a Casa' para impulsar las autodeportaciones de inmigrantes indocumentados a través de la plataforma CBP Home.

Según USCIS, el gobierno de Trump ofrecerá un boleto gratuito de avión y hasta 1.000 dólares a los extranjeros que decidan regresar a su país de origen.

PUEDES VER: Conejos salvajes en EEUU son vistos con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas: expertos afirman que es por un virus

lr.pe

USCIS anuncia que inmigrantes pueden volver gratis a sus países de origen

A través de X (antes Twitter), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que la administración Trump impulsa el 'Proyecto de Regresa a Casa' para facilitar el retorno voluntario de inmigrantes indocumentados a sus países de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya había informado que la aplicación CBP Home permite evitar las deportaciones masivas y gestionar la salida de extranjeros de Estados Unidos con la garantía de no enfrentar sanciones legales.

USCIS anunció que Donald Trump está implementando el 'Proyecto de Regresa a Casa' para impulsar las autodeportaciones de inmigrantes indocumentados. Foto: composición LR

USCIS anunció que Donald Trump está implementando el 'Proyecto de Regresa a Casa' para impulsar las autodeportaciones de inmigrantes indocumentados. Foto: composición LR

PUEDES VER: Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa

lr.pe

¿Inmigrantes indocumentados pueden recibir US$1.000?

El bono de 1.000 dólares se ofrece como incentivo a los inmigrantes indocumentados que usen el CBP Home para autodeportarse.

Sin embargo, aunque el incentivo fue anunciado públicamente por el presidente Donald Trump, algunos informes indican que el pago no se ha cumplido de manera consistente en todos los casos.

A pesar de ello, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sigue respaldando esta medida que busca reducir la presencia de inmigrantes indocumentados en el país.

Notas relacionadas
USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

LEER MÁS
Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025

Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes serán condenados con hasta 10 años de prisión y deberán pagar multas si cometen este grave delito en EEUU

USCIS confirma que inmigrantes serán condenados con hasta 10 años de prisión y deberán pagar multas si cometen este grave delito en EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

LEER MÁS
Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

LEER MÁS
¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

LEER MÁS
Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

USA

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota