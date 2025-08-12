El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso unir las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, luego de que Gustavo Petro le expresara su apoyo tras las tensiones con Estados Unidos, que emitió un comunicado ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Según declaraciones del propio Nicolás Maduro, la unión de las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela, así como de los gobernadores y demás dirigentes, permitiría un "territorio libre de violencia", además de erradicar por completo el narcotráfico y los grupos armados.

Nicolás Maduro responde a Donald Trump

El presidente Nicolás Maduro aprovechó para responder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien afirmó que Venezuela es uno de los países que ha luchado contra el narcotráfico y la producción de coca.

"Venezuela es un país libre de cultivos de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, completamente libre (...) Este año ha logrado un récord en incautaciones del porcentaje de cocaína que el narcotráfico intenta pasar por nuestros mares o nuestro territorio", aseguró.

Las declaraciones de Maduro surgen en un contexto de tensión marcado por el anuncio del gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Gustavo Petro afirma que cualquier intervención contra Venezuela sería una agresión

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no cree que "la solución a los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar a líderes políticos". El mandatario también afirmó que cualquier intervención militar contra Venezuela será considerada como una agresión.

Petro también aseguró que cuenta con el apoyo del régimen venezolano para combatir el tráfico de drogas en la frontera colombo-venezolana. "He recibido apoyo de Maduro y del general Padrino para derrotar a los grupos narcotraficantes de la frontera… El apoyo ha sido contundente y debe continuar", aseveró.