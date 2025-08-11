Donald Trump aseguró que Washington "tiene más asesinatos per cápita que Bogotá, Lima". | Captura de pantalla

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que Washington "tiene más asesinatos per cápita que Bagdad, Bogotá, Lima o Ciudad de México".

También mencionó que federalizará la policía de la ciudad y desplegará la Guardia Nacional para combatir el crimen. "Vamos a rescatar nuestra capital", aseguró el republicano.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump afirmó que actualmente Washington supera a Lima, Bogotá o Ciudad de México en crímenes.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reportó que, en 2024, el crimen violento en la capital alcanzó su nivel más bajo en tres décadas, con descensos significativos en homicidios, robos y asaltos armados.

Trump hizo estas declaraciones luego de anunciar que usará a los agentes de la Guardia Nacional para desalojar a personas sin hogar de Washington. "Los sin techo tienen que irse inmediatamente", escribió el republicano en Truth Social.

Donald Trump y el desalojo de personas sin hogar en Washington

En julio de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para facilitar el traslado de personas sin hogar fuera de las zonas céntricas. "Vamos a retirar los campamentos de personas sin hogar de todos nuestros parques, nuestros hermosos parques, por los que ahora mucha gente no puede caminar", alegó Trump.

El plan de Donald Trump para desalojar inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C. surgió después de que un excolaborador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fuera agredido en un intento de robo de automóvil. "Vamos a rescatar a DC de la miseria", anunció durante la rueda de prensa en la Casa Blanca.