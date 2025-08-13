Aumento de sueldo para profesores en Nueva York: ¿cuál es el histórico monto salarial que ganarán en septiembre 2025?

La ciudad de Nueva York aumenta sueldo de los profesores a partir de septiembre de 2025. | Composición LR

La ciudad de Nueva York aumenta sueldo de los profesores a partir de septiembre de 2025. | Composición LR

Varios profesores de la ciudad de Nueva York están por obtener una oferta impensable a partir de septiembre de 2025. Las intenciones de esta medida es posicionar la profesión de profesor como una oferta laboral estable y con proyección en EE.UU.

Los profesores se unirán al sindicato Federación Unida de Maestros (UFT) luego que firmen un contrato colectivo que les brindará grandes beneficios para el próximo mes.

¿Cuánto aumentará el sueldo para profesores en Nueva York City?

El aumento de sueldo para los docentes de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York tendrán un aumento histórico desde el 14 de septiembre de 2025.

Profesor con licenciatura y sin experiencia: el sueldo previsto será a US$68,902 anuales.

el sueldo previsto será a US$68,902 anuales. Profesor con maestría y sin experiencia: recibirán un aumento salarial de US$77,455.

¿Cómo obtener aumento de sueldo adicional en Nueva York City?

Los profesores tendrá la posibilidad de aumentar sus ingresos de forma adicional mediante "diferencias salariales". Aquello se obtiene por créditos académicos otorgados tras la licenciatura.

Si en caso se desea buscar una estimación personalizada, los docentes podrían ayudarse con la calculadora de salarios proporcionada por la Federación Unida de Maestros. En ella, se toma en cuenta la experiencia laboral y los créditos académicos obtenidos.

¿Qué beneficios adicionales recibirán los profesores?