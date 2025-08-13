HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
USA

Aumento de sueldo para profesores en Nueva York: ¿cuál es el histórico monto salarial que ganarán en septiembre 2025?

El nuevo sueldo de los profesores generará un impacto importante en la vida de los profesionales de Nueva York.

La ciudad de Nueva York aumenta sueldo de los profesores a partir de septiembre de 2025.
La ciudad de Nueva York aumenta sueldo de los profesores a partir de septiembre de 2025. | Composición LR

Varios profesores de la ciudad de Nueva York están por obtener una oferta impensable a partir de septiembre de 2025. Las intenciones de esta medida es posicionar la profesión de profesor como una oferta laboral estable y con proyección en EE.UU.

Los profesores se unirán al sindicato Federación Unida de Maestros (UFT) luego que firmen un contrato colectivo que les brindará grandes beneficios para el próximo mes.

PUEDES VER: ¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

lr.pe

¿Cuánto aumentará el sueldo para profesores en Nueva York City?

El aumento de sueldo para los docentes de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York tendrán un aumento histórico desde el 14 de septiembre de 2025.

  • Profesor con licenciatura y sin experiencia: el sueldo previsto será a US$68,902 anuales.
  • Profesor con maestría y sin experiencia: recibirán un aumento salarial de US$77,455.

PUEDES VER: ¿Qué visa debes tramitar para ir a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en EEUU, México y Canadá?: hay prohibiciones para estos países

lr.pe

¿Cómo obtener aumento de sueldo adicional en Nueva York City?

Los profesores tendrá la posibilidad de aumentar sus ingresos de forma adicional mediante "diferencias salariales". Aquello se obtiene por créditos académicos otorgados tras la licenciatura.

Si en caso se desea buscar una estimación personalizada, los docentes podrían ayudarse con la calculadora de salarios proporcionada por la Federación Unida de Maestros. En ella, se toma en cuenta la experiencia laboral y los créditos académicos obtenidos.

PUEDES VER: USCIS confirma que estos inmigrantes deben cumplir nuevos requisitos para solicitar la Green Card y evitar la deportación en EEUU

lr.pe

¿Qué beneficios adicionales recibirán los profesores?

  • Aumentos automáticos anuales.
  • Bonificaciones por retención, con un bono prorrateado durante el primer año.
  • Cobertura de seguro médico, que incluye dental y de visión.
  • Descuentos en medicamentos recetados.
  • Planes de retiro.
  • Cobertura por discapacidad.
  • Beneficios en caso de fallecimiento.
Notas relacionadas
Conejos salvajes con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas son vistos en EEUU: expertos afirman que es por un virus

Conejos salvajes con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas son vistos en EEUU: expertos afirman que es por un virus

LEER MÁS
CBP incauta millonario lote de relojes y estampillas falsas en la frontera: el contrabando iba directo a Nueva York

CBP incauta millonario lote de relojes y estampillas falsas en la frontera: el contrabando iba directo a Nueva York

LEER MÁS
Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a su enfermedad cerebral

Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a su enfermedad cerebral

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

LEER MÁS
Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

USA

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota