USA

El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta

La politóloga Camila Bendezú mencionó que el régimen de Nicolás Maduro ve la propuesta de Donald Trump como "una maniobra para contentar a la derecha extrema de Venezuela".

Donald Trump ofrece US$50 millones por la captura de Nicolás Maduro en 2025.
Donald Trump ofrece US$50 millones por la captura de Nicolás Maduro en 2025.

El gobierno de Donald Trump duplicó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, considerado por Estados Unidos como "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo". La cifra pasó de 25 a 50 millones de dólares.

"Es un acto simbólico e histórico, porque este monto supera al que ya se había ofrecido para la captura de capos de narcotráfico como Chapo Guzmán o Pablo Escobar", declaró la politóloga Camila Bendezú a La República.

Los 50 millones de dólares ofrecidos recientemente por el gobierno de Donald Trump superan las recompensas que en el pasado se fijaron por figuras como Osama bin Laden o Saddam Hussein.

"Esta medida tiene un valor sin precedentes", alegó Bendezú. Además, la experta mencionó que el régimen de Nicolás Maduro ve la propuesta de Trump como "una maniobra para contentar a la derecha extrema de Venezuela".

Sin embargo, el anuncio de Trump forma parte de una ofensiva diplomática y judicial de Estados Unidos contra la dictadura de Maduro, a quien acusan de colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa.

Trump y las acusaciones contra Nicolás Maduro

La administración Trump, a través del Departamento de Justicia, acusó a Nicolás Maduro de liderar redes de narcotráfico que han enviado cocaína y fentanilo a Estados Unidos.

"Maduro utiliza organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Soles para traer drogas letales y violencia al país", aseguró la fiscal general Pam Bondi, quien considera al dictador venezolano como "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

En ese sentido, la politóloga Camila Bendezú agregó que el gobierno de Trump ve a Maduro como "una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos". "Ese es un motivo claro para poder considerar a alguien como enemigo, como alguien que puede generar inestabilidad", indicó.

En medio del anuncio de los 50 millones ofrecidos por la captura de Maduro, se reportó que la DEA incautó 30 toneladas de narcóticos provenientes de Venezuela, de las cuales siete estarían directamente vinculadas al dictador.

Reacciones al anuncio de US$50 millones ofrecidos por Trump

Según Bendezú, los 50 millones de dólares ofrecidos por Donald Trump representan un llamado de atención a los gobiernos que apoyen al régimen de Nicolás Maduro. Explicó que cualquiera que respalde al dictador podría ser incluido en la lista del Programa de Recompensas por Narcóticos.

La líder opositora María Corina Machado aseguró que la medida de Trump podría acelerar una salida política en Venezuela. No obstante, el canciller venezolano Yvan Gil calificó el anuncio como una "cortina de humo" para desviar la atención de otros temas, como el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

