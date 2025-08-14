Veterinario asegura que el virus del papiloma de Shope causa depresión y metástasis en conejos. | Composición LR

Veterinario asegura que el virus del papiloma de Shope causa depresión y metástasis en conejos. | Composición LR

Virus del papiloma de Shope. Así se llama la rara enfermedad que atacó a los conejos silvestres de Fort Collins, una ciudad de Colorado ubicada a unos 105 kilómetros al norte de Denver. Estas criaturas fueron vistas con protuberancias semejantes a cuernos y tentáculos.

A pesar del aspecto terrorífico, los veterinarios Katherine Gallardo y Eduardo Garay señalaron a La República que el virus del papiloma de conejo no afecta a personas ni a otros animales domésticos, como gatos o perros. Incluso Kara Van Hoose, portavoz del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Colorado, detalló que el virus puede propagarse de conejo a conejo, pero no a humanos.

¿Existen conejos con tentáculos y cuernos en Estados Unidos?

En Estados Unidos se captó la presencia de conejos salvajes con bultos semejantes a cuernos y tentáculos. Estas protuberancias, según la Universidad de Missouri, son verrugas que suelen aparecer en las orejas, párpados, cuello y abdomen.

En ese sentido, el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Colorado informó que la propagación del virus del papiloma de Shope a los conejos se debe en gran medida a la alta actividad de las pulgas y garrapatas durante el verano.

"Se trata de una enfermedad registrada principalmente en Estados Unidos", explicó Katherine Gallardo, doctora de la veterinaria Besto Vet. Además, la experta aseguró que no hay reportes sobre el virus del papiloma de Shope en Perú.

El médico veterinario Eduardo Garay también coincidió con Gallardo al mencionar que no existen "estudios ni reportes" sobre el virus del papiloma de conejo en el país. "Se han visto algunos tipos de papilomas, pero no presentan signos clínicos tan evidentes en los conejos", alegó.

Expertos de Estados Unidos están preocupados por este virus que afecta a los conejos con tentáculos y cuernos en sus cabezas. Foto: composición LR

¿Qué más se sabe sobre el virus del papiloma de conejo?

El nombre del virus del papiloma de conejo se atribuyó al doctor Richard E. Shope, quien demostró en la década de 1930 que una infección viral podría causar tumores y, en ciertos casos, evolucionar a cáncer.

Según el veterinario Eduardo Garay, el virus del papiloma de Shope "produce protuberancias tan notorias que pueden ocasionar anorexia, depresión y metástasis".

Además, la doctora Katherine Gallardo detalló que estos crecimientos verrugosos pueden ulcerarse, sangrar e infectarse. Estas consecuencias debilitarían el sistema inmunológico del animal.